Apple představil geniální malý počítač. V Česku nestojí ani 18 tisíc a výkonu má na rozdávání

Nový Mac mini je o polovinu menší než předchůdce, přitom nabízí výrazně vyšší výkon

Apple konečně implementoval do základu 16 GB RAM a přidal porty na přední straně

Za cenu běžného notebooku získáte kompaktní pracovní stanici s čipem M4

Apple pokračuje ve svém podzimním představování nových produktů další významnou premiérou. Po pondělním odhalení iMaců s čipem M4 včera ukázal světu kompletně přepracovaný Mac mini, který kromě nových čipů M4 a M4 Pro dostal i menší tělo s porty vpředu. A co je nejzajímavější – cena startuje na velmi příznivých 17 490 Kč.

Z nenápadného pomocníka výkonnou stanicí

Mac mini má v portfoliu Applu zvláštní postavení. Když byl v roce 2005 představen, šlo o nejlevnější vstupní bránu do světa macOS. Během let se z něj však stal oblíbený pracovní nástroj pro profesionály i servery. Aktuální generace tento vývoj potvrzuje – jde o extrémně výkonný počítač v těle, které je menší než krabice od bot. A možná je to jeden z mála současných produktů Applu, z nichž by měl Steve Jobs radost – kombinuje totiž přesně to, co vždy prosazoval.

Už tak kompaktní počítač se ještě více zmenšil

Zatímco předchozí generace měla rozměry 19,7 × 19,7 cm, nový model se zmenšil na pouhých 12,7 × 12,7 cm. To znamená, že na stole zabírá méně než polovinu původní plochy, je však o něco vyšší. Apple tohoto zmenšení dosáhl především díky energetické efektivitě čipů Apple Silicon a inovativnímu systému chlazení, kdy vzduch proudí skrz různé vrstvy zařízení a ven základnou.

Poprvé v historii Mac mini také nabízí porty na přední straně – dva USB-C a 3,5mm jack pro sluchátka. Na zadní straně pak základní model s M4 nabízí tři porty Thunderbolt 4, zatímco varianta s M4 Pro jako první Mac v historii disponuje třemi porty Thunderbolt 5 s přenosovou rychlostí až 120 Gb/s.

Konečně důstojná porce RAM

Apple konečně vyslyšel hlasy uživatelů a do základní výbavy přidal 16 GB RAM. Dosavadních 8 GB bylo vzhledem k rostoucím nárokům aplikací již nedůstojných. Dalo by se čekat, že se upgradu dočkají příští rok i další základní modely včetně MacBooku Air. Důvodem je především nastupující Apple Intelligence – systém umělé inteligence bude náročnější na paměť a Apple si nemůže dovolit riskovat, že by na 8GB modelech nefungoval optimálně. Je to tak trochu paradox – díky umělé inteligenci se konečně dočkají adekvátní paměti i ti, kteří budou svůj Mac používat čistě klasickým způsobem. Co nedokázaly roky stížností zákazníků, zařídily hardwarové nároky AI během chvíle. Naopak základní 256GB úložiště zůstává, to lze ale naštěstí snadno vyřešit koupí externího SSD.

Výkon pro profesionály

Pod kapotou tepe nový čip M4 nebo M4 Pro. Základní M4 disponuje 10jádrovým CPU a 10jádrovým GPU. Ve srovnání s předchozí generací nabízí až 1,8× vyšší výkon CPU a 2,2× vyšší výkon GPU. Pro představu – podle měření Applu je až šestkrát rychlejší než nejprodávanější PC desktop ve stejné cenové kategorii. To ale musíme brát s určitou rezervou, jelikož Apple konkurenci nikterak nespecifikoval, jak to má často ve zvyku.

Profesionální varianta s M4 Pro pak přidává až 14jádrové CPU (10 výkonnostních + 4 úsporná jádra) a až 20jádrové GPU. V porovnání s Macem mini vybaveným procesorem Intel Core i7 zvládne údajně až 9,4× rychleji detekovat upravované scény v Adobe Premiere Pro, čemuž se dá naopak věřit docela snadno. Poslední generace intelovského Macu mini totiž pochází z roku 2018.

Cena a výkon v kontextu

Za základní cenu 17 490 Kč dostanete:

Nejnovější čip M4 s 10jádrovým CPU a GPU

16 GB společné paměti

256GB SSD úložiště

Kompletní sadu portů včetně předních USB-C

Podporu až dvou 6K a jednoho 5K displeje

Pro srovnání – sestavit stolní počítač s odpovídajícím výkonem pro profesionální práci by vás vyšlo na výrazně vyšší částku. Je však fér říct, že pokud je vaším primárním zájmem hraní her, za podobnou částku lze sestavit herní PC například s procesorem AMD Ryzen 5 7600 a grafickou kartou RTX 4060, které nabídne v moderních AAA titulech výrazně lepší herní výkon. To ale neznamená, že by se na Macu mini s M4 nedalo hrát – čip zvládá většinu her dostupných pro macOS velmi dobře. Za zmínku stojí třeba nový World of Warcraft: The War Within.

Specifikace v detailu

Model Mac mini M4 Mac mini M4 Pro Procesor M4 (10 CPU/10 GPU) M4 Pro (až 14 CPU/20 GPU) RAM 16-32 GB 16-64 GB Úložiště 256 GB – 2 TB 512 GB – 8 TB Porty vpředu 2× USB-C, jack 2× USB-C, jack Porty vzadu 3× Thunderbolt 4, HDMI, ethernet 3× Thunderbolt 5, HDMI, ethernet Rozměry 12,7 × 12,7 × 5 cm 12,7 × 12,7 × 5 cm Váha 0,68 kg 0,72 kg Cena od 17 490 Kč 41 990 Kč

Dostupnost a budoucnost

Za zmínku stojí také fakt, že jde o první uhlíkově neutrální Mac – při jeho výrobě byla snížena uhlíková stopa o více než 80 % a zařízení obsahuje přes 50 % recyklovaných materiálů. Předobjednávky startují již dnes, do prodeje se dostane 8. listopadu. Funkce Apple Intelligence budou v Evropě dostupné od dubna příštího roku, podpora češtiny zatím nebyla potvrzena.

Pro koho je nový Mac mini ideální?

Uživatelé přecházející z Windows – cenově dostupná brána do světa macOS

Profesionálové pracující s videem a fotografiemi – zejména verze s M4 Pro

Vývojáři – díky architektuře ARM ideální pro vývoj iOS/macOS aplikací

Domácí uživatelé – tichý provoz a nízká spotřeba energie

Malé firmy – může sloužit jako výkonný server nebo pracovní stanice

