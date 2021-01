Indové si mohou přes výrobce poskládat vlastní telefon. Chtěli byste taky?

Modulární telefon. Takový název nese mobil, jehož části je možné variabilně měnit, jelikož jsou dostupné ve formě oddělitelných modulů. Chcete větší baterii na úkor foťáků? Nebo větší RAM? Stačilo by si říct nebo koupit alternativní díl skládačky. Konceptů i téměř finálních projektů už jsme v historii viděli hodně. Málokteré to ale dotáhly až do konce. Svým způsobem se to nyní podařilo společnosti Lava, která připravila částečně modulární telefony pro indický trh.