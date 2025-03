Videohry v dubnu vtrhnou do našich obýváků i kin. Podívejte se, co nás čeká

Reklama

Přetavit populární videohru do filmu je hodně odvážný a riskantní kousek. Nemluvě o tom, když se z ní rozhodnete udělat seriál. Své o tom vědí třeba tvůrci filmu Borderlands natočeného na motivy populární RPG střílečky – mezi diváky propadl a na ČSFD si vysloužil pouhých 44 %. Pokud jste ho ještě neviděli, máte příležitost na Netflixu (pro znalce hry je to ale na vlastní nebezpečí).

Do téhož riskantního podniku se pustilo studio Warner Bros, které se rozhodlo přinést do filmu populární kostičkový svět Minecraftu. Před pár dny zveřejnilo už třetí trailer a půjde zjevně o fascinující podívanou. Děti milující Minecraft budou dozajista nadšené a po příchodu na VOD u vás nejspíš tenhle snímek poběží hodně často.

Dospělí se pravděpodobně budou spoléhat spíš na výkony herců v čele s Jasonem Momoou v růžové bundičce a Jackem Blackem v roli obtloustlého Stevea. Nečekejte film století, ale spíš oddechovku, u níž občas nebudete věřit svým očím. Výhodou Minecraftu je, že jeho děj je otevřený, takže tvůrci si s příběhem mohli pohrát po svém. Nesnaží se ho brát příliš vážně a vytvořili rodinný film, který pobaví děti a nejspíš neurazí ani rodiče.

Last of Us přichází podruhé

Předplatitelé streamovací platformy Max (na niž mimochodem Minecraft nejspíš po odchodu z kin dorazí), se v polovině dubna mohou těšit na další oblíbenou hru vetknutou tentokrát do seriálu. Chystá se premiéra druhé řady Last of Us. Ti, kdo hru znají a milují, z první řady nijak uneseni nebyli. Přesto měla divácký úspěch a tvůrci se v mnoha směrech snažili držet děje i postav.

Nyní byl zveřejněn trailer ke druhé řadě, která odstartuje 14. dubna. Z něj už jasně vidíme, o co půjde a jak bude příběh Ellie (Bella Ramsey) a Joela (Pedro Pascal) pokračovat. Díly budou pravděpodobně opět zveřejňovány po týdnu, přibudou noví hrdinové – a počítá se už i s dalším pokračováním. Díky tomu lze očekávat, že děj nebude uspěchaný a tvůrci si s charaktery i příběhem více vyhrají.

Za zmínku stojí, že ačkoliv mnozí hráči Last of Us nenechali na seriálu nit suchou, na ČSFD má k dnešnímu dni solidních 79 %. Jak se bude dařit druhé sérii, zatím nelze odhadnout. Já osobně se na ni ale mrknu, protože jednička mě dost zaujala.

Plánujete sledovat Last of Us nebo vyrazit na Minecraft?

