HBO Max: vše, co musíte vědět

Služba HBO Max oficiálně odstartovala 8. března 2022 v Česku. Jedná se o nástupce dosavadní služby HBO GO a v tomto článku si řekneme vše podstatné od toho, co HBO Max vlastně je, kolik stojí a na jaké zařízení ho můžete dostat až po porodní bolesti, které se službě bohužel nevyhnuly.

Co je HBO Max?

Službu HBO Max vlastní konglomerát WarnerMedia. Jde o streamovací platformu, která je se službami jako Netflix, Amazon Prime Video či Apple TV+ jedním z největších hráčů na tomto trhu. Byla v USA spuštěna v roce 2020 a nahradila služby HBO GO a HBO Now. Postupně se rozšiřovala také do dalších zemí, kde tyto služby nahrazovala. Naleznete na ní zajímavé kousky z knihovny Warner Bros., Cartoon Network, HBO Max Originals či DC.

HBO MAX startuje v Česku!

V praxi to znamená, že na ní můžete sledovat exkluzivní filmy a seriály. Filmy od Warner Bros. zde budou navíc k dispozici 45 dní od premiéry v kinech. V současné době běží ve více než 50 zemích světa, přičemž jej v současnosti (v kombinaci s HBO) odebírá více než 70 milionů předplatitelů.

HBO Max v ČR kompletně nahradí HBO GO, takže bude potřeba sáhnout i po jiné aplikaci. Současní předplatitelé HBO GO budou automaticky převedeni do služby HBO Max a týká se jich zaváděcí sleva, o které si řekneme v dalších odstavcích.

HBO Max vs. HBO GO

Celkově vzato je HBO Max nepochybně lepší službou než HBO GO. Na HBO Max je možné sledovat obsah až ve 4K kvalitě s podporou HDR a Dolby Atmos, zatímco HBO GO nabízí obsah pouze ve Full HD rozlišení. Aktuálně je nabídka obsahu ve vysoká kvalitě relativně skromná, ale dá se očekávat, že bude společnost pravidelně přidávat další.

What is the difference between HBO MAX / HBO NOW / HBO GO?

HBO Max se nechalo inspirovat Netflixem hned v několika ohledech. Za prvé si konečně můžete vytvářet profily, což u HBO GO nešlo a bylo to otravné. Nabízen vám byl totiž třeba i obsah, na který koukala manželka. Momentálně jich lze vytvořit 5, přičemž lze nastavit i dětský profil. Obsah lze sledovat až na třech zařízeních současně a můžete přeskočit úvod. Na druhou stranu nemůžete na HBO Max filmy a seriály hodnotit, což na HBO GO šlo. Stejně tak u filmů a seriálů nejsou informace o české lokalizaci. Je potřeba tedy titul nejprve spustit.

HBO Max v ČR

HBO Max je konečně k dispozici také v České republice. Ke spuštění služby došlo 8. února 2022 a objednat si ji můžete na oficiálním webu hbomax.com. V nabídce ji má ale také například O2 TV, kde nahradí službu HBO GO. Zákazníci, kteří si předplácejí tarif O2 TV Zlatá (popřípadě balíček Kino) mají službu k dispozici bez dalších registrací či zvýšení ceny. Pokud si platíte nižší tarif, vyjde vás na 199 Kč měsíčně. V případě že máte mobilní tarif u operátora T-Mobile, můžete si HBO Max objednat za cenu 111 Kč, což je vůbec nejlepší nabídka v Česku.

HBO Max cena

Služba HBO Max vychází na 199 Kč měsíčně. Je tedy o něco dražší, než původní HBO GO. Pokud si ji ale stihnete předplatit do 31. března 2022, získáváte nárok na slevu a HBO Max vás vyjde na 132 Kč měsíčně. Sleva bude platit po celou dobu trvání vašeho předplatného. Zároveň ale na webu naleznete upozornění na to, že se může v průběhu času měnit. Stejně tak o slevu přijdete v případě, pokud předplatné zrušíte, změníte nebo si nezachováte platnou platební metodu.

Pokud nechcete objednávat roční předplatné, musíte si službu předplatit přes webové rozhraní. Pak lze objednat HBO Max se slevou i s měsíčním předplatným. U aplikace to bohužel nefunguje a slevu lze uplatnit pouze ročně.

Co se stane s HBO GO?

HBO Max v České republice nahradilo (stejně jako v ostatních zemích) HBO GO. Pokud jste si tedy službu předpláceli, budete váš účet automaticky převeden do HBO Max. Jediné, co musíte udělat je stáhnout si novou aplikaci do vašeho telefonu, tabletu či televizoru a přihlásit se pod stejnými přihlašovacími údaji. Je třeba zmínit, že se vás týká výše zmíněná sleva. Za službu budete tedy namísto 149 Kč platit 132 Kč.

Na čem spustíte HBO Max?

Služba HBO Max je dostupná na vybraných chytrých televizorech a telefonech/tabletech s operačními systémy Android a iOS. Spustit ji můžete také na konzolích Playstation 4, Playstation 5, Xbox One a Xbox Series, Apple TV (2015 a novější) nebo přes webové rozhraní.

Nefunguje vám HBO Max?

Spuštění služby HBO Max se bohužel nevyhnulo porodním bolestem. Uživatelé si stěžují hned na několik problémů. Mezi ty nejčastější patří fakt, že jejich chytrý televizor není podporovaný, přestože aplikace HBO GO fungovala. Týká se to především televizorů Samsung a LG. V současné době je HBO Max k dispozici na televizorech LG se systémem webOS 3.5 či novějším. Co se týče televizorů Samsung, u nich službu spustíte pouze na modelech od roku 2016. Kompletní seznam podporovaných televizorů naleznete na webu Samsung.

U televizorů či boxů s Androidem je potřeba mít Android 7.0 či novější. U nich si zase uživatelé stěžují na to, že jim nefunguje zvuk. Řešení zatím firma neposkytla a je třeba obrátit se na jejich podporu.

Zdroj: hbomax.com