4 zajímavé HBO Max filmy, které stojí za zhlédnutí

Služba HBO Max odstartovala v Česku již 8. března. Pokud byste se o ní chtěli dozvědět více informací, určitě mrkněte na náš souhrnný článek. My ji už nějakou dobu testujeme a tak jsme se rozhodli vám napsat o čtyřech zajímavých filmech, které jsme na platformě zatím zhlédli. Do komentářů se klidně podělte o vaše zkušenosti a oblíbené filmy. Kvalitního obsahu není přeci nikdy dost.

Matrix Resurrections

Jako velcí fanoušci Matrixu jsme byli nadšení jak malí, když se nám minulý rok odtajnil první trailer na Matrix Resurrections. Poslední film totiž vyšel už v roce 2003 a snad nikdo s novým dílem nepočítal. Když zamířil v prosinci minulého roku do kin, strhla se na něj poměrně velká vlna kritiky a nutno říct, že v některých ohledech Resurrections skutečně pokulhává, přestože je první polovina filmu velmi povedená. Přesto jde o kousek, který udělá fanouškům tohoto světa radost, ačkoliv se nezbavíte pocitu, že tohle mohlo být prostě o hodně lepší.

Matrix Resurrections (2021) CZ HD trailer

Duna

Musíme se přiznat, že jsme se s knihami ani hrami Duna nikdy nesetkali. Přesto jsme se na tento film velice těšili a čekání se podle našeho názoru vyplatilo. Na Duně jsme byli v kině a celkový zážitek v čele se skvělým audiovizuálem v nás zůstal ještě dlouho. Doporučujeme si ale o světě Duny zjistit alespoň základní informace. V opačném případě budete zákonitě prvních několik minut zmatení.

Duna (2021) CZ HD final trailer

Harry Potter 20 let filmové magie: Návrat do Bradavic

Jako fanoušci ságy Harry Potter musíme říct, že snímek Harry Potter 20 let filmové magie: Návrat do Bradavic je lepší, než jsme si dokázali představit. Dlouho jsme ním dokonce opovrhovali. Nějaký dokument, kde nás možná tu a tam dostihne nostalgie a dostaneme pár nových záběrů? To už si radši počkáme na Hogwarts Legacy. No, nakonec jsme mu dali šanci a dobře jsme udělali. Tohle by měl vidět každý fanoušek chlapce, který přežil.

Harry Potter: tvůrci o Návratu do Bradavic (2022) CZ HD

Tenet

Christopher Nolan je umělec. Schválně do komentářů napište jeho vyloženě nepodařený film. Myslím, že si na žádný nevzpomenete. Snímky jako Memento, Insomnie, Dokonalý trik nebo Interstellar jsou prostě skvělá díla. Pokud bychom měli vybrat jeden snímek, kterému se Tenet nejvíce podobá, je to Počátek. Na jeho kvality sice Tenet nedosahuje, přesto jde o velice kvalitní snímek, který by měl vidět každý jeho fanoušek.

Tenet (2020) finální CZ HD trailer

Jaké filmy zaujaly na HBO Max vás?

Zdroj: HBO Max