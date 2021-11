✌️ tipy pro snadné kopírování textu z mobilu do PC a opačně

Jak si poradíte, když potřebujete provést kopírování delší nebo komplikovanější části textu z mobilu do PC nebo opačně? Například odstavec práce ve Wordu nebo adresu z faktury v PDF. Pošlete si tento text nějakým kecálkem typu WhatsApp či Messenger? Nebo třeba e-mailem? Případně založíte nový Google dokument či poznámku v nějaké jiné cloudové aplikaci, text vložíte tam a na jiném zařízení si ho “vyzvednete”? Všechny vyjmenované způsoby jsou funkční, ale také poměrně nepraktické. Přitom to jde celé provést mnohem jednodušeji. V tomto návodu si ukážeme dva konkrétní způsoby, jak kopírování z mobilu do PC či naopak jednou pořádně nastavit a pak už se netrápit s dalšími zbytečnými mezikroky.

Kopírování textu z mobilu do PC a z PC do mobilu

Podíváme se na dvě šikovné aplikace, které byly stvořeny nebo uzpůsobeny pro plnění přesně tohoto úkolu. Bavíme se přitom o přesunu obyčejného textu, na který můžete narazit kdekoli v telefonu či v počítači. Zkušenější uživatelé vědí, že například URL adresy není problém řešit otevřením a sdílením karty v prohlížeči a tak dále, ale následující dvě řešení na to jdou komplexněji a obecněji.

A) Sdílená schránka v rámci klávesnice Microsoft SwiftKey

Jde o čerstvě spuštěnou funkci, která mě motivovala tento širší návod vytvořit. Microsoft do své mobilní klávesnice vložil přepínač jménem “Synchronizovat historii schránky”, po jehož zapnutí je tato vychytávka schopná navázat snadné sdílení zkopírovaného textu z Android zařízení (nejen mobilu, ale také tabletu a možná i hodinek) do počítače s Windows 10 a také opačně. Zprovoznění je snadné a kromě zařízení se zmíněnými dvěma systémy k němu potřebujete ještě Microsoft účet.

Microsoft SwiftKey Keyboard SwiftKey

Nastavení mobilu

Nainstalujte si do Android mobilu klávesnici Microsoft SwitfKey Nastavte si ji jako primární Běžte do jejího nastavení > Rozšířené psaní > Schránka Zapněte položku Synchronizovat historii schránky Přihlaste se k Microsoft účtu, pokud vás mobil vyzve

Nastavení PC (Windows)

Klikněte na Start a otevřete Nastavení Otevřete dlaždici Systém a vlevo v menu vyberte položku Schránka Zapněte položku Synchronizovat mezi zařízeními (je nutné přihlášení Microsoft účtem)

Po tomto nastavení se bude automaticky mezi oběma zařízeními sdílet text, který byl naposledy uložen do schránky. Na jedné straně stačí text označit a zkopírovat a na druhé jej můžete rovnou vkládat, jelikož je připravený. V mobilní aplikaci se v nabídce Schránka můžete i podívat, jak text je aktuálně v mezipaměti uložený. Zkopírovaný text se tady udržuje hodinu.

Google zaspal Náznaky podobného řešení už jsme viděli i přímo v podání firmy Google. Jeho klávesnice Gboard by měla do budoucna zvládat sdílení zkopírovaného obsahu do prohlížeče Chrome. Zatím se ale tento vývoj zasekl na beta experimentech, které jsou složitější než zde uvedené postupy.

B) Na míru šitá aplikace Clipt

Toto je skvělá alternativa pro uživatele, kteří nehodlají kvůli snadnému kopírování měnit celou klávesnici. Nástroj Clipt, který je dílem vývojářů z OnePlus, funguje v mobilu ve formě aplikace a na počítači ve formě rozšíření pro prohlížeč. Tyto dva protikusy si po instalaci dokáží okamžitě předávat nejen zkopírovaný text, ale dokonce i obrázky a soubory. Na jedné i na druhé straně se přitom navzájem upozorňují notifikací o tom, že se ve schránce objevilo něco nového (to se dá samozřejmě vypnout), což je skvělé.

Clipt - Copy & Paste Across Devices OneLab by OnePlus

I zde je nastavení velmi jednoduché a kromě aplikace a rozšíření je k němu potřeba Google účet (obsah schránky se v zašifrované podobě posílá přes Google Disk). Na straně počítače umí pracovat s Windows, Linux i Mac a nejlépe funguje v prohlížeči Google Chrome. K dispozici jsou nicméně i rozšíření pro Edge, Operu, Brave, Vivialdi nebo Chromium. Safari a Firefox jsou zatím pod čarou, ale prý se pracuje i na jejich podpoře.

Nastavení mobilu