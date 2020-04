Rozlučte se s aplikací Smart View, Samsung oznámil její konec

Jste zvyklí spojovat váš chytrý telefon Samsung s televizí stejné značky prostřednictvím aplikace Smart View? Máme pro vás smutnou zprávu. Jihokorejská firma se rozhodla tento nástroj doslova odpojit od přístrojů. Aplikace oficiálně zmizí z Obchodu Play 5. října a nepůjde nově vůbec stáhnout. Zůstane v telefonech pouze těm uživatelům, kteří ji nesmažou. Nemáme tušení, kolik našich čtenářů ji požívá, ale nějací se jistě najdou. Aplikace poskytuje pokročilé možnosti pro přehrávání médií na připojené televizi, případně i funkci virtuálního dálkového ovladače. Není toho moc a ve většině ohledů už jsou funkce skutečně zastaralé a překonané, nicméně buďte na tuto změnu připraveni. Konec aplikace Smart View oznamuje Samsung přímo v jejím popisu v Obchodě Play.

Upozorňujeme, že je tu řeč skutečně jen o aplikaci, nikoli celém prostředí Smart View. To bude zprostředkovávat připojení ke vzdáleným displejům i nadále. Zmíněná aplikace, která se dočkala vydání první veřejné betaverze v roce 2016, to má ovšem za pár. Samsung pro spojení s některými televizory doporučuje jako náhradu nástroj SmartThings. Jak moc bude konec Samsung aplikace Smart View mrzet? S ohledem na nelichotivé statistické i slovní hodnocení v Obchodě Play asi moc ne. Výjimky se ale určitě najdou. Pokud patříte mezi spokojené uživatele, doporučujeme nástroj z telefonu nemazat, oficiálně už byste jej nestáhli. A pokud máte chuť ho poprvé vyzkoušet, máte na to posledních pár měsíců. Když pomineme alternativní zdroje aplikací.

Patříte mezi uživatele Smart View aplikace od Samsungu?

Zdroj: Google Play