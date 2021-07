V roce 2019 představila společnost Xiaomi telefon Mi Mix Alpha, který zaujal tím, že byl v podstatě celý obklopen displejem a to i na zadní straně. Na začátku letošního roku se pak ukázal mobil Xiaomi Mi Mix Fold, což byl vlastně první ohebný mobil od čínského giganta. Jenže je dost pravděpodobné, že se ke konci roku objeví mobil, který vypadá jako hybrid mezi oběma zařízeními.

Ohebný telefon Xiaomi koncept

Z renderů, které tradičně vytvořili lidé z webu LetsGoDigital vyplývá, že bude telefon skutečně jakýmsi hybridem mezi Xiaomi Mi Mix Fold a Xiaomi Mi Mix Alpha. Není žádným tajemstvím, že se Xiaomi chystá v listopadu představit druhý ohebný telefon a teoreticky by tím mohl být právě tento. Jenže některé spekulace ukazují na to, že bude disponovat dvěma displeji. Jeden by měl mít 120 Hz frekvenci, druhý 90 Hz.

Při oznámení Xiaomi Mi Mix Alpha navíc ředitel společnosti Lei Jun sdělil, že výroba zaobleného displeje je velice náročná, což byl také jeden z důvodů proč se Alpha nedostala na pulty obchodů. Buď nám tedy čínský gigant představí jiný telefon, nebo přišel na to jak takové displeje vyrábět efektivněji.

Jak se vám takový nápad líbí?