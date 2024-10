Na nebi můžeme pozorovat kometu Tsuchinshan-ATLAS. Přestože se jedná o jasnou kometu, její pozorování není snadné, a to z několika důvodů. Prvním z nich je světelný smog, který komplikuje pozorování hvězdné oblohu obecně zvláště ve větších městech, druhým je pak Měsíc, který je právě nyní blízko úplňku. Pro pozorování komety ale potřebujeme co největší tmu a bezoblačnou oblohu. Kometu je ale možné pozorovat i vyfotit, dokonce i v blízkosti velkého města. Jak na to a jak nám pomůže mobil?

Pro úspěšné pozorování je třeba vědět, kde a kdy kometa bude. To je v případě komety Tchusinchan-ATLAS poměrně jednoduché. Nachází se poměrně nízko nad západním obzorem a vidět je krátce po západu slunce. Já ji pozoroval kolem 20:00. Pro určení světových stran můžete použít například kompas v aplikaci Mapy. Detailní informace najdete například na stránkách brněnské hvězdárny.

Kometa je očima vidět jako nevýrazný obláček. Při mém pozorování byl lehký opar a mírná oblačnost, takže já ji očima neviděl vůbec. Dcera ano, ale až poté, co jsem ji našel pomocí mobilu. Tím se dostáváme k odpovědi na otázku: jak nám pomůže mobil?

Kometa Tsuchinshan-ATLAS mobilem Galaxy S24 Ultra

Při focení polární záře, což byl další úžasný astronomický jev, kterým nás letos příroda obdařila, jste mohli pozorovat, že na fotografiích je polární záře barevnější a intenzivnější než při pozorování očima. Toho využijeme při hledání komety.

Nastavte v aplikaci fotoaparát noční foto a vyfoťte část oblohy, kde by se kometa měla nacházet. Dodržte základní pravidlo, nehýbejte při focení mobilem. Pokud máte stativ, použijte ho, i když ten využijete spíše až po nalezení komety. Na fotografii oblohy je totiž kometa už docela dobře vidět! Jakmile ji jednou najdete, už ji neztratíte.

Připomínám, že pro pozorování je nejlepší vyjet mimo velká města. Stačí kousek, my byli asi kilometr za koncem Brna. Ale čím větší tma a menší provoz, tím lépe. Světelná stopa od auta vypadá na fotce sice zajímavě, ale projíždějící vůz vás oslní a oči si musí zvykat znova na špatné světelné podmínky.

Kometa Tsuchinshan-ATLAS focená ohniskem 85 mm Kometa Tsuchinshan-ATLAS focená ohniskem 40 mm

K fotografování stačí mobil, lepší je ale samozřejmě zrcadlovka nebo podobný fotoaparát. Já použil Nikoz Z8. Při focení mobilem nezkoušejte používat zoom, protože zoomovací objektivy mají horší světelnost a fotografie bude hodně zašuměná. Použijte hlavní fotoaparát, mobil umístěte na stativ nebo jinak zaxifujte. Použijte focení v nočním režimu, pokud ho váš mobil nabízí. A nezapomeňte se i jen tak pokochat!

Vyrazíte na pozorování komety?

Zdroj: vlastní