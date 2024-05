Polární záře: proč vypadají na fotkách líp než v reále?

O víkendu byla z Česka vidět polární záře

Proč byla na fotkách často působivější než ve skutečnosti?

Jak pořídit co nejlepší snímek polární záře?

Noci v období od 10. do 11. května přinesly pozorovatelům na území České republiky podívanou, která bývá běžně dostupná jen v severských zemích. Ano, máme na mysli fascinující a magické polární záře, jejichž snímky doslova zaplavily sociální sítě. Jednalo se o jednu z nejúchvatnějších polárních září přinejmenším za poslední generaci.

Řadu lidí přitom překvapilo, že na fotografiích pořízených mobilním telefonem vypadají barevné efekty na obloze mnohem lépe než při pohledu zrakem. V mnoha případech nebylo okem vidět vůbec nic a až fotka odhalila, jak obloha hraje odstíny červené, růžové a fialové. Jak je to možné? To vysvětluje fyzik a astronom Darren Baskill z University of Sussex na webu The Conversation.

Co to je vlastně ta polární záře?

Polární záře, známá také jako aurora borealis na severní polokouli a aurora australis na jižní polokouli, vzniká, když nabité částice ze slunce, především elektrony a protony, interagují s atmosférou Země. Tyto částice jsou vyvrhovány sluncem během slunečních bouří a cestují vesmírem rychlostí až několik milionů kilometrů za hodinu. Když dorazí k Zemi, jsou nasměrovány magnetickým polem směrem k pólům, kde vstupují do atmosféry.

V atmosféře tyto částice narážejí na atomy kyslíku a dusíku, což způsobuje jejich excitaci. Když se atomy vracejí do svého původního stavu, uvolňují energii ve formě světla, což je to, co ze zemského povrchu vidíme jako polární záři. Barva záře závisí na typu atomů a jejich výšce v atmosféře. Běžné jsou zejména zelené a žluté barvy, které vznikají interakcí částic s kyslíkem ve výšce okolo 100 až 300 kilometrů.

Nedávné polární záře viditelné nad Českem měly červenou barvu, což je méně časté a naznačuje to, že částice interagovaly s kyslíkem ve vyšších výškách, obvykle nad 300 kilometrů. Kromě toho mohou být červené polární záře způsobeny také dusíkem, ale tyto interakce se obvykle vyskytují ve výškách mezi 90 a 100 kilometry.

Červená barva polární záře může být také ovlivněna intenzitou sluneční aktivity. Silné sluneční bouře mohou poslat do atmosféry větší množství částic, což zvyšuje pravděpodobnost červené záře. Sluneční aktivita byla v poslední době zvýšená, což vysvětluje častější a intenzivnější polární záře nad neobvyklými oblastmi, jako je Česko. Vzácná podívaná byla způsobena kombinací silné sluneční aktivity a specifických podmínek v zemské atmosféře.

Jak pozorovat polární záři?

Nejlepší místa pro pozorování polární záře bývají daleko od městského světelného znečištění, ideálně v oblastech blízko polárních kruhů. Na severní polokouli jsou skvělá místa pro pozorování například v Norsku, Švédsku, Finsku, na Islandu, v Kanadě nebo na Aljašce. Na jižní polokouli se polární záře nejlépe pozoruje v Antarktidě nebo na jižním cípu Nového Zélandu. Nejvyšší šance na spatření polární záře je během zimních měsíců, kdy jsou noci nejdelší a nejtmavší.

Polární záře na Aljašce

Pro úspěšné pozorování je důležité sledovat předpovědi polární záře, které poskytují informace o aktuální geomagnetické a sluneční aktivitě. Existují různé webové stránky a aplikace, které vám pomohou zjistit, kdy a kde bude polární záře nejviditelnější. Jednu z nich představil Libor Foltýnek ve článku Jak si nenechat ujít polární záři nad Českem? Pomůže skvělá aplikace.

Určitě je nutné být trpělivý a připravený na chladné podmínky, protože polární záře se může objevit naprosto nečekaně. Může být viditelná jen několik minut nebo až několik hodin. Důležité je také mít jasný výhled – v případě severní polokoule směrem k severnímu obzoru.

Polární záře na fotografiích

Pro pozorovatele, který zná polární záři z fotografií, může být její skutečná podoba zklamáním. Zatímco na snímcích často hraje celá obloha barvami, v reále je tento jev podstatně méně výrazný. Poslední polární záře na našem území popisovali ti šťastnější jako „barevný nádech“ či „přelud na obloze“. Méně šťastní pak neviděli na obloze nic a pravdu odhalil až fotoaparát v jejich mobilním telefonu.

Objevilo se také několik zfalšovaných snímků, na kterých byly dvě zcela odlišné fotografie sloučeny do jedné. Například na telefonech Xiaomi lze přidat efekt polární záře na prakticky jakoukoli fotku v aplikaci Galerie a výsledek vypadá docela uvěřitelně (viz níže). Obzvláště obezřetní buďte především u všech fotografií, na kterých je vidět polární záře na hvězdné obloze nad velkým městem.

Snímek s falešnou polární září vytvořený AI v telefonu Xiaomi

Na jednom z podvržených snímků byla například k vidění polární záře nad londýnským Tower Bridge. Ze snímku bylo evidentní, že někdo nahradil oblohu snímkem pořízeným ve tmavé oblasti v některé ze severských zemí. Kvůli světelnému smogu totiž nad velkoměsty nejsou na obloze ve skutečnosti viditelné méně jasné hvězdy.

Proč fotoaparáty zobrazují barvy lépe než oko?

Technologie moderních digitálních fotoaparátů se rychle zdokonaluje a každá generace je lepší než ta předchozí. Velký pokrok zaznamenalo focení ve zhoršených světelných podmínkách – částečně byl způsoben tím, že lidé chtěli fotografovat v nočních klubech a barech s tlumeným osvětlením. Právě vysoká citlivost na světlo umožňuje moderním fotoaparátům telefonů vidět jasně i polární záři.

Polární záře nad Ostravou 10. května 2024

A proč nevidíme polární záři svým zrakem? Důvod spočívá v tom, jak fungují naše oči. Uvnitř lidského oka jsou dva typy buněk, které slouží k vidění. Čípky jsou citlivé na barvy, ale ke svému fungování potřebují dostatek světla, zatímco tyčinky jsou citlivé na nízkou hladinu světla, ale nedokážou rozlišovat barvy.

Když je tma, čípky téměř nefungují a jejich funkci přebírají tyčinky. To je důvod, proč když uprostřed noci klopýtáte do koupelny, se vše zdá šedé – protože čípky nemají dostatek světla k tomu, aby byly schopné rozpoznávat barvy. V tu chvíli se zapojí tyčinky, které umožní vidět cestu v šedé škále.

Fotoaparáty tento problém při pořizování snímků nemají. Foťák může kompenzovat tmavé podmínky třeba tak, že nastaví delší expozici, díky které zachytí více světla. Dokáže tak zachytávat barvy, které tyčinky v lidském oku nejsou schopné rozpoznat.

Další důvody, proč jsou foťáky lepší

Dalším důvodem je světelné znečištění. Veřejné osvětlení a další zdroje osvětlují zejména ve velkých městech i oblohu. Jejich svit se odráží od atmosféry a omezuje náš výhled na hvězdnou oblohu. Zorničky v našich očích se kvůli tomu zužují, aby nás světlo neoslňovalo, což nám v konečném důsledku brání vidět slabší polární záři.

Pro nejlepší výhled na polární záři je nutné jít někam, kde je tma, aby se zorničky v očích mohly uvolnit a otevřít, a aby se do očí dostalo co nejvíce světla. Díky tomu pak bude náš zrak schopen vnímat barvy vytvořené kosmickým jevem v naší atmosféře.

Mobilní telefony tuto nevýhodu překonávají pomocí sofistikovaných technologií. Fotoaparáty v moderních mobilech jsou vybavené velice citlivými senzory, které jsou schopné zachytit i slabé světlo. Kromě toho disponují pokročilými algoritmy pro zpracování obrazu, které dokážou eliminovat vliv světelného znečištění. Díky těmto vlastnostem jsou mobilní telefony schopné zaznamenat jemné detaily, které lidskému oku mohou uniknout.

Další klíčovou technologií je dlouhá expozice. V režimu nočního focení mohou fotoaparáty telefonů automaticky nastavit delší expoziční čas, což znamená, že objektiv zůstává déle otevřený a zachycuje více světla. To fotoaparátům umožňuje zachytit krásu polární záře i v podmínkách, které nejsou ideální – například ve městech s určitým stupněm světelného znečištění.

Jak pořídit skvělý snímek polární záře?

Chcete-li pořídit skvělé fotografie polární záře a noční oblohy obecně, najděte si tmavé místo s dobrým výhledem na sever. Čím dále se můžete dostat od světel měst a obcí, tím lépe. Počítejte s tím, že roli bude hrát i kvalita fotoaparátu – s levnějším telefonem většinou nepořídíte tak pěkné snímky jako s vlajkovou lodí.

Snímek pořízený na Islandu

Zásadní je také správné nastavení. Polární záři – pokud není mimořádně silná – na automatický režim většinou nevyfotíte. O něco lepších výsledků můžete dosáhnout při použití nočního režimu, který nabízí většina současných telefonů. Ti, kdož rozumějí nastavení, mohou zkusit experimentovat s manuálním režimem – například zvýšit ISO, změnit clonu a prodloužit dobu expozice.

Některé telefony také nabízejí režim pro fotografování noční oblohy. Ten je pro účely fotografování polární záře naprosto ideální. Využívá dlouhou expozici, což v praxi znamená, že je nutné zajistit, aby se telefon během pořizování snímku pokud možno vůbec nehýbal. Ideální je pro tyto účely pořízení stativu.

