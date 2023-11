Komentář: Aktualizace iOS? Není to tak slavné…

Apple se rád chlubí mnohaletou podporou

Výborná podpora je velkou devizou produktů od společnosti Apple, aktualizace dostávají i mnoho let staré přístroje, navíc jsou uvolňovány v jeden okamžik pro všechny zákazníky. Zní to jako pohádka. Ale na příkladu iOS 17 si můžeme ukázat, že realita zase tak růžová být nemusí. Systém se šíří (ve srovnání s Androidem 14) velmi rychle, o tom nelze diskutovat. Ale očekával bych ještě lepší čísla. Otázkou zůstává, co více by Apple měl v tomto směru udělat…

V současnosti se iOS 17 nachází v něco málo přes 30 procentech zařízení (máme za sebou uvolnění iOS 17.1), Android 14 je proti tomu trpaslíkem, prozatím byl uvolněn pro minimum telefonů a potrvá dlouhé měsíce než se dostane na podobná čísla. Ale pojďme se na rychlost šíření nových verzí iOS podívat lehce skeptickým pohledem. Od uvolnění iOS 17 uplynulo 6 týdnů, dostupný je pro telefony staré i mnoho a mnoho let, instalace je o pár kliknutích a několika minutách času. Je to jednoduché, rychlé, intuitivní.

Vzpomenete si na novinky u iOS 15 a iOS 16?

Přesto má předchozí iOS 16 téměř dvojnásobné zastoupení. Můžete namítnout, že u iOS 16 (a obecně u Apple) přece všechny funkce fungují a nedává smysl s aktualizací spěchat. Ale touto optikou mohu kontrovat, že iOS už řadu let vypadá stejně, nic moc nové neumí a pokud by se nová verze objevila jednou za tři roky, nic by se nestalo.

Ano, je to hodně zjednodušený pohled… Zajímalo by mě ale co by se stalo, kdyby Apple třeba dva roky skutečně žádný update iOS neuvolnil. My bychom neměli o čem psát, většině zákazníků společnosti Apple by to ale pravděpodobně bylo fuk, s telefony jsou spokojeni a změny (ani nové funkce) nakonec nepotřebují.

Zajímala by mě trochu jiná statistika než prosté srovnání rozšíření iOS 17 a Androidu 14. Konkrétně, jaké procento uživatelů iOS má nainstalovanou nejnovější dostupnou verzi (pro daný telefon) a analogicky jaké procento uživatelů Androidu má nejnovější verzi firmware, který je pro daný přístroj dostupný. Podobné srovnání by za mě mohlo být zajímavé.

Proč nemají všichni aktualizováno na iOS 17?

