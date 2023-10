iOS 17.1 byl konečně uvolněn

Přináší řadu oprav a drobných změn

AirDrop má nyní “neomezený” dosah!

Apple uvolnil stabilní verzi iOS 17.1, společně si pojďme představit nejdůležitější novinky, které tento update přináší. A není jich úplně málo. Samozřejmostí je oprava řady drobných chyb, které uživatelé reportovali v předchozích verzích iOS. Například oprava sdílení dat Času u obrazovky mezi jednotlivými Apple produkty je ale něco, co mě nechává klidným (ale jsem rád, že vývojáři opravují i drobnosti). Vylepšený byl klidový režim, aplikace Hudba vám doporučí skladby, které by vás mohly zaujmout . Děje se tak na základě písniček, které už v telefonu máte.

AirDrop s neomezeným dosahem? Má to háček

Nejzajímavější změnou ale pro mě určitě je vylepšená funkce AirDrop pro sdílení souborů mezi Apple produkty, nově může přenos dat pokračovat i v situaci, kdy se vzdálenost mezi oběma přístroji zvětší, dojde k přepnutí na mobilní data. A jsem rád, že tuto funkci je v nastavení možné vypnout, nebude vhodná pro každého (a nikdo si nechce tímto stylem omylem vyčerpat data, tak štědří operátoři v České republice nejsou).

Konkrétně s funkcí AirDrop jsem měl v minulosti pravidelně potíže, používáme doma kombinaci iPhone 14 Pro a Macbook Air M2. V současnosti se ale zdá, že problémy s nestabilním přenosem jsou minulostí. Už brzy navíc můžeme začít spekulovat o tom, jak bude vypadat iOS 18 a na jaké věci se Apple zaměří. Z pohledu hardware mi letos Apple radost udělal, líbí se mi titanové tělo a konektor USB typu C.

Výrazné změny uživatelského rozhraní neočekáváme, třeba ale Apple překvapí a příští rok se pustí do skládacích telefonů. Takový krok by znamenal na trhu nemalou revoluci a je naděje, že by Apple posunul kupředu uživatelské rozhraní výraznějším způsobem. Jakkoliv iOS nemám rád uznávám, že funguje výborně. Jen po něm nesmíte chtít funkce, které uživatelé Androidu používají už mnoho let…

Už jste aktualizovali na iOS 17.1?

Zdroj: Apple