Využívali jste zálohu dat ze Samsung klávesnice přes Cloud? Už nefunguje

Jednou z důležitých vlastností přihlášení k uživatelskému účtu v telefonu je, že si po změně přístroje většinou můžete snadno přenést aplikace a nastavení. Potvrdí to v podstatě kterýkoli uživatel s Google účtem v Androidu, Apple ID v iPhonu nebo kterékoli jiné podobné služby. Po přechodu k jinému zařízení je pak celkem snadné díky zálohám nainstalovat oblíbené aplikace a celý telefon v podstatě naplnit stejně jako ten starý. V telefonech Samsung tuto službu nativně poskytuje nástroj Samsung Cloud. Mnozí jeho uživatelé jsou zvyklí, že mezi ukládaná a tedy i přenositelná data patří uložená slova a nastavení v klávesnici Samsung Keyboard. To už teď neplatí. Jihokorejská firma potvrdila dřívější zvěsti a oznámila, že od 13. dubna už data z její základní klávesnice na Samsung Cloud chodit nebudou.

Tato změna prakticky znamená, že uživatelé po pořízení nového telefonu a přihlášení do Samsung účtu dostanou jen “čistou” klávesnici. Do té si budou muset nanovo ukládat vlastní slova i jiná nastavení. Trochu zvláštní je způsob, jakým Samsung o neukládání dat z klávesnice na Cloud informoval. Několik dní poté, co se o chybějící záloze mluvilo, uživatelům údajně dorazila zpětně datovaná notifikace k 15. březnu. Ani důvod se neví. Na termínu ani na příčině tady ale asi nezáleží. Lidé, kteří byli na tuto funkci zvyklí, mají do budoucna smůlu. Musejí se buď s novinkou smířit, případně se poohlédnout po jiné klávesnici. Výběr je velmi široký. Je známo, že v ČR je u Samsung klávesnice terčem kritiky hlavně pevné qwerty rozložení. Firma současně ubezpečila, že záloha ničeho dalšího ze Samsung Cloud nemizí.

Využívali jste v Samsung klávesnici zálohu slov a nastavení přes Cloud?

Zdroj: sammobile