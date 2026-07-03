Klávesnice Acti přináší do mobilu AI agenty. Úkol napíšete, podržíte klávesu – a je hotovo Hlavní stránka Zprávičky Acti je podle svých tvůrců první „agentická" klávesnice – napíšete záměr a ona ho vykoná. Je zdarma pro Android i iOS a pohání ji modely Google Gemini. Na Product Huntu vyhrála den, hodnocení v obchodech se teprve rozjíždí. Sdílejte: Petr Mišák Publikováno: 3.7.2026 17:00 Žádné komentáře 0 Klávesnice Acti od startupu OpenActi neradí, jaké slovo napsat příště. Do textového pole napíšete svůj záměr, podržíte klávesu – a ona přeloží zprávu, najde restauraci nebo vloží odkaz na schůzku. Přímo v aplikaci, kterou zrovna používáte. Napište záměr, podržte klávesu. O zbytek se postará AI Princip, který OpenActi předvádí na svém webu, je jednoduchý – „press to type, hold to act“. Při běžném psaní se Acti chová jako kterákoli jiná klávesnice. Jakmile ale napíšete svůj záměr a podržíte lištu Acti Bar, AI agent úkol vykoná a před odesláním vám ukáže náhled. Jednotlivým klávesám můžete přiřadit i takzvané Skill Keys – dlouhý stisk písmene „T“ pak třeba přeloží rozepsanou zprávu. Vlastní dovednosti si sestavíte v nástroji Skill Builder bez jediného řádku kódu a komunitní knihovna už nabízí přes 1 000 hotových skills napojených na Notion, Gmail, Calendly a stovku dalších služeb. Jak to celé vypadá v praxi, ukazuje oficiální video: Bývalý muž Baidu, 5,3 milionu dolarů a Gemini Za projektem stojí Young Wang, který v Baidu téměř dekádu vedl klávesnici Facemoji – tu používalo přes 300 milionů lidí denně. Podle serveru TechCrunch startup získal seed investici 5,3 milionu dolarů vedenou fondem BITKRAFT Ventures. Pod kapotou běží modely Google Gemini, které Wang zvolil pro rovnováhu inteligence, rychlosti a ceny. Základ je zdarma, vydělávat má časem předplatné s výkonnějšími modely a vyššími denními limity. A soukromí? Firma slibuje „local-first“ přístup – osobní kontext zůstává ve výchozím stavu jen ve vašem zařízení a soukromé zprávy prý aplikace nečte, dokud sami nevyvoláte funkci vyžadující zpracování mimo telefon. ⌨️ Umí Acti česky? Rozhraní aplikace je zatím jen anglicky. Psaní podporuje klávesnice od loňského prosince ve 34 jazycích – mezi příklady, které firma jmenuje (francouzština, španělština, japonština…), ale čeština není a úplný seznam OpenActi neuvádí. Překlad zpráv díky Gemini zvládne; českou podporu psaní si před ostrým nasazením ověřte přímo v aplikaci. Co říkají první uživatelé? Na Product Huntu Acti vyhrála produkt dne s 535 body a komentáře znějí nadějně. „Nečekaně často používám Acti spíš k rychlému vyhledání a vykonání věcí než ke generování textu,“ píše uživatelka Nicole H. Souhrnné hodnocení na Google Play obchod zatím nezobrazuje. Majitelé iPhonů najdou Acti na App Storu (vyžaduje iOS 17 a novější), kde zatím drží 3,7 hvězdičky z pouhých sedmi hodnocení – na soudy je tedy brzy. Pustili byste AI agenta do své klávesnice? O autorovi Petr Mišák Jak Petr Mišák poprvé spatřil informaci o systému Android, ještě netušil, že se mu stane osudným. V současné době je stav natolik vážný, že přestává… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Aplikace Gemini klávesnice startup Umělá inteligence Mohlo by vás zajímat Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Fotky Google dají uživatelům větší kontrolu, chyby AI půjde opravit Libor Foltýnek 10.1.2025 Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1.2025 Google se chystá nasadit Gemini na chytré hodinky s Wear OS. Můžeme čekat češtinu? Libor Foltýnek 8.1.2025 Předpověď počasí vstupuje do nové éry. Google představil převratnou technologii a uvolnil ji zdarma Jakub Kárník 6.12.2024