Velké úterý pro AI: Nové modely představily Google i Anthropic Hlavní stránka Zprávičky Google a Anthropic vydaly nové modely umělé inteligence v jediném dni, v úterý 30. června 2026 Z dílny Googlu míří ven video model Gemini Omni Flash a rychlý obrazový Nano Banana 2 Lite Anthropic nasadil Claude Sonnet 5, který se výkonem blíží výrazně dražšímu Opusu 4.8 Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 30.6.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Dnešek patří umělé inteligenci hned nadvakrát. Google rozšířil rodinu Gemini o dva specializované modely a Anthropic nasadil nový model Claude Sonnet 5. Pojďme se společně podívat, co každá novinka přináší a kde si ji vyzkoušíte – většinu z nich máte k dispozici hned dnes. Google urychluje obrázky i editování videa Prvním přírůstkem je Nano Banana 2 Lite, podle Googlu nejrychlejší a nejlevnější model firmy na generování obrázků. Nahrazuje původní Nano Banana a míří na situace, kde rozhoduje hlavně objem a rychlost. A právě tady je rozdíl výrazný: za jednu minutu zvládne Lite podle Googlu vygenerovat 21 obrázků, zatímco silnější Nano Banana 2 jen tři. Jeden snímek v rozlišení 1K přitom vyjde na pouhých 0,034 dolaru. Druhou novinkou je Gemini Omni Flash, kterým Google otevírá svůj video model vývojářům. Samotný Gemini Omni – schopný tvořit a konverzačně upravovat videa, kterého jsme vám ukazovali už dříve – totiž dosud cílil hlavně na běžné uživatele přes aplikaci a YouTube. Flash je teď tou verzí, kterou firma posílá vývojářům přes Gemini API a Google AI Studio, takže si ho můžou zabudovat do vlastních aplikací. Jde o veřejný náhled s klipy do deseti sekund (delší stopáž má dorazit později) a za výstup se platí 0,10 dolaru za sekundu. Claude Sonnet 5 je schopnější výchozí model Anthropic ve stejný den nasadil Claude Sonnet 5 a rovnou z něj udělal výchozí model pro všechny – včetně lidí na bezplatném tarifu. Sází hlavně na agentní úlohy: model sám plánuje, sahá po nástrojích jako prohlížeč nebo terminál a dotáhne i vícekrokové zadání, u kterého starší verze často skončily v půlce. V testech, které Anthropic zveřejnil, Sonnet 5 znatelně překonává Sonnet 4.6 a šlape na paty vlajkovému Opusu 4.8. V agentním programování (benchmark SWE-bench Pro) dosáhl 63,2 % proti 58,1 % u Sonnetu 4.6, v testu Terminal-Bench 2.1 zvládl 80,4 % a při ovládání počítače (OSWorld) 81,2 %. Nejvýmluvnější je znalostní test GDPval, kde se ziskem 1618 bodů nepatrně přeskočil i dražší Opus 4.8 s 1615 body. Jde ovšem o čísla z vlastních testů Anthropicu – nezávislé srovnání teprve přijde. Pro běžné uživatele je ale podstatnější dostupnost: Sonnet 5 je výchozím modelem zdarma i v placených tarifech, najdete ho v Claude Code i přes API. Vývojáři za něj do konce srpna zaplatí zvýhodněné 2 dolary za milion vstupních a 10 dolarů za milion výstupních tokenů, později ceník stoupne na 3, respektive 15 dolarů. Anthropic zároveň tvrdí, že nová verze méně „halucinuje“ a méně podlézá uživateli než Sonnet 4.6. Sáhnete po nových modelech od Googlu, nebo vám víc sedí Claude Sonnet 5? Zdroje: Google, Anthropic O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář AI Anthropic Claude Gemini Umělá inteligence Mohlo by vás zajímat Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1.2025 Fotky Google dají uživatelům větší kontrolu, chyby AI půjde opravit Libor Foltýnek 10.1.2025 Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1.2025 Google se chystá nasadit Gemini na chytré hodinky s Wear OS. Můžeme čekat češtinu? Libor Foltýnek 8.1.2025 Předpověď počasí vstupuje do nové éry. Google představil převratnou technologii a uvolnil ji zdarma Jakub Kárník 6.12.2024 RTX 5070 nabídne výkon vlajkové RTX 4090! Nvidia odhalila novou generaci grafických karet, známe české ceny Jakub Kárník 7.1.2025