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Velké úterý pro AI: Nové modely představily Google i Anthropic

  • Google a Anthropic vydaly nové modely umělé inteligence v jediném dni, v úterý 30. června 2026
  • Z dílny Googlu míří ven video model Gemini Omni Flash a rychlý obrazový Nano Banana 2 Lite
  • Anthropic nasadil Claude Sonnet 5, který se výkonem blíží výrazně dražšímu Opusu 4.8

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Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
30.6.2026 22:00
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google logo a claude logo ai ilustrace

Dnešek patří umělé inteligenci hned nadvakrát. Google rozšířil rodinu Gemini o dva specializované modely a Anthropic nasadil nový model Claude Sonnet 5. Pojďme se společně podívat, co každá novinka přináší a kde si ji vyzkoušíte – většinu z nich máte k dispozici hned dnes.

Google urychluje obrázky i editování videa

Prvním přírůstkem je Nano Banana 2 Lite, podle Googlu nejrychlejší a nejlevnější model firmy na generování obrázků. Nahrazuje původní Nano Banana a míří na situace, kde rozhoduje hlavně objem a rychlost. A právě tady je rozdíl výrazný: za jednu minutu zvládne Lite podle Googlu vygenerovat 21 obrázků, zatímco silnější Nano Banana 2 jen tři. Jeden snímek v rozlišení 1K přitom vyjde na pouhých 0,034 dolaru.

google nano banana 2 lite srovnani

Druhou novinkou je Gemini Omni Flash, kterým Google otevírá svůj video model vývojářům. Samotný Gemini Omni – schopný tvořit a konverzačně upravovat videa, kterého jsme vám ukazovali už dříve – totiž dosud cílil hlavně na běžné uživatele přes aplikaci a YouTube. Flash je teď tou verzí, kterou firma posílá vývojářům přes Gemini API a Google AI Studio, takže si ho můžou zabudovat do vlastních aplikací. Jde o veřejný náhled s klipy do deseti sekund (delší stopáž má dorazit později) a za výstup se platí 0,10 dolaru za sekundu.

Claude Sonnet 5 je schopnější výchozí model

Anthropic ve stejný den nasadil Claude Sonnet 5 a rovnou z něj udělal výchozí model pro všechny – včetně lidí na bezplatném tarifu. Sází hlavně na agentní úlohy: model sám plánuje, sahá po nástrojích jako prohlížeč nebo terminál a dotáhne i vícekrokové zadání, u kterého starší verze často skončily v půlce.

claude sonnet 5 srovnani

V testech, které Anthropic zveřejnil, Sonnet 5 znatelně překonává Sonnet 4.6 a šlape na paty vlajkovému Opusu 4.8. V agentním programování (benchmark SWE-bench Pro) dosáhl 63,2 % proti 58,1 % u Sonnetu 4.6, v testu Terminal-Bench 2.1 zvládl 80,4 % a při ovládání počítače (OSWorld) 81,2 %. Nejvýmluvnější je znalostní test GDPval, kde se ziskem 1618 bodů nepatrně přeskočil i dražší Opus 4.8 s 1615 body. Jde ovšem o čísla z vlastních testů Anthropicu – nezávislé srovnání teprve přijde.

Pro běžné uživatele je ale podstatnější dostupnost: Sonnet 5 je výchozím modelem zdarma i v placených tarifech, najdete ho v Claude Code i přes API. Vývojáři za něj do konce srpna zaplatí zvýhodněné 2 dolary za milion vstupních a 10 dolarů za milion výstupních tokenů, později ceník stoupne na 3, respektive 15 dolarů. Anthropic zároveň tvrdí, že nová verze méně „halucinuje“ a méně podlézá uživateli než Sonnet 4.6.

Sáhnete po nových modelech od Googlu, nebo vám víc sedí Claude Sonnet 5?

Zdroje: Google, Anthropic

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
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