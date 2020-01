Kauza WhatsApp: OSN vloni zakázala používání aplikace svým úředníkům

Odhalení kauzy s kybernetickým útokem na telefon majitele Amazonu Jeffa Bezose skrze aplikaci WhatsApp na sebe nabalila i oficiální kroky úřadů. Organizace spojených národů nařídila už vloni všem svým úředníkům, aby aplikaci v žádném případě nepoužívali pro oficiální pracovní komunikaci. Preventivně tím reagovala na zjištění, že by mohl komunikátor poskytovat potenciální bezpečnostní díry pro únik informací. OSN vlastně potvrzuje, jak vážná by kauza kolem světově nejoblíbenějšího komunikátoru WhatsApp mohla být.

Organizace spojených národů spolupracuje s americkými úřady na dalším vyšetřování. Základem jsou dosavadní výsledky forenzního rozboru dat od FTI Consulting. Ta tvrdí, že byl Bezosův iPhone napaden prostřednictvím videa odeslaného skrze WhatsApp z osobního účtu saúdskoarabského prince Mohammeda Bin Salmana. Agentura Reuters se pokusila zjistit, zda doposud používal WhatsApp i generální tajemník OSN António Guterres. Třeba právě pro komunikaci s kolegy či hlavami států. “Každý vysoce postavený úředník byl instruován, aby nepoužíval aplikaci pro oficiální komunikaci. Nejde o bezpečné medium. Proto jsem přesvědčený, že ji nepoužívá ani generální tajemník,” odpověděl částečně mluvčí OSN Farhan Haq s tím, že instrukce jsou platné už od června 2019. Kauza kolem WhatsApp komunikátoru tedy evidentně není pro OSN vůbec nová.

Slovo dostali také lidé z Facebook Inc., tedy vývojáři aplikace. “Pro zabezpečení soukromí 1,5 miliardy uživatelů naší aplikace děláme maximum. Každá soukromá zpráva je chráněna koncovým oboustranným šifrováním, takže se k ní nedostaneme my, ani žádná třetí strana. Naše šifrovací technologie jsou považovány za nejlepší v oboru a jsou oceňovány bezpečnostními experty,” řekl šéf komunikací WhatsAppu Carl Woog. Jeho slova skutečně potvrzují i kapacity ze segmentu zabezpečení počítačových systémů. Zatím je tedy velkou záhadou, jak se útočníkům povedlo k datům dostat. Je klidně možné, že i šéf technologicky významné firmy mohl paradoxně hloupě klikat na něco, na co neměl. A tím pádem mohl otevřít cestu viru, který ani nemusel nutně prolamovat zabezpečení zpráv.

Zdroj: gizmo