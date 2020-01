Telefon nejbohatšího člověka na světě byl prý hacknutý přes WhatsApp

Americký magazín The Guardian přišel s odhalením, že byl majitel Amazonu a nejbohatší člověk planety Jeff Bezos obětí úspěšného hackerského útoku. Stát se tak mělo v květnu 2018 a to prostřednictvím infikované zprávy v nástroji WhatsApp. Poslal ji prý korunní princ Saúdské Arábie Mohammed Bin Salman několik týdnů poté, co se s Bezosem seznámili při princově cestě do Los Angeles a vyměnili si telefonní čísla. Hackerský útok na nejbohatšího muže světa přes WhatsApp mají potvrzovat i forenzní záznamy. Hovoří o infikovaném videu.

Z Bezosova telefonu pak prý útočník získal velké množství dat, ale konkrétnější už Guardian není. Existuje ovšem teorie, kdo a proč útok provedl. Vloni se objevily zprávy o Bezosově mimomanželském záletu a obsahovaly části jeho odeslané i přijaté komunikace právě z WhatsAppu. Spolupracovníci majitele Amazonu se obratem domnívali, že jde o práci Arabů. V té době totiž došlo i k vraždě novináře Jamala Khashoggiho, který kritizoval saúdskoarabského prince v článcích pro Washington Post, který Bezosovi patří. I v případě jeho zabití hrály roli úniky dat z telefonu. Hackerský útok přes WhatsApp na majitele novin mohl být související krok.

Aktuální důkazy poprvé přímo spojují prince Mohammed Bin Salmana s inkriminovaným WhatsApp účtem a kybernetickým útokem. Je ale jen teorií, jestli skutečně stál za zveřejněním informací o Bezosovi. I tak lze ale očekávat, že nové skutečnosti alarmují jak provozovatele WhatsAppu Facebook Inc., tak i vládu Saúdské Arábie. Všichni uživatelé aplikace si teď mohou klást otázku, zda vývojáři o útoku věděli, zda zareagovali a jak moc je nyní WhatsApp proti podobným útokům odolný. Od kauzy uběhl rok a půl.

Jak moc věříte zabezpečení aplikace WhatsApp?

Zdroj: aauthority