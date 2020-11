Aplikace Kaufland K-Scan vám usnadní a urychlí nakupování. Jak?

Obchodní řetězec Kaufland představil aplikaci K-Scan, díky níž bude nakupování potravin pohodlnější, hygieničtější a také úspornější. S touto aplikací si můžete vytvořit tzv. digitální košík, díky kterému okamžitě vidíte, co v něm máte a kolik to stojí.

Aplikace Kaufland K-Scan

To se může hodit v případech, kdy chodíte hladoví na nákup. Do košíku si naházíte všechno co vidíte a po zaplacení se proklínáte, kolik že jste to tam zase nechali. Nakupování je navíc mnohem pohodlnější. Zboží, které si pomocí aplikace Kaufland naskenujete okamžitě přibude do košíku. Nemusíte jej tak markovat znovu u pokladny, což je také příjemný benefit. “V současné době takto nakupují už tisíce lidí, a to jen několik týdnů od spuštění. Podle našich analýz provede zákazník s mobilní aplikací v průměru tři nákupy za dva týdny,” upřesnila mluvčí Renata Maierl, podle které je největší přednostní samoobslužného nakupování přehlednost a čas. “Hlavní výhodou je fakt, že máte nákup uložený v tašce a v expresní zóně si pouze zvolíte formu platby a můžete zamířit domů.”

Ve vybraných prodejnách prý tento způsob nákupu využívá 6 – 12 % všech zákazníků. Aplikace K-Scan se nyní rozšiřuje na další pobočky. Aktuálně je možné tímto způsobem nakoupit ve všech prodejnách v Praze, Ostravě, Brně, Pardubicích, Plzni, Českých Budějovicích, Jihlavě, Karlových Varech, Kladně, Liberci a Znojmě. Od 23. listopadu bude možné nakoupit také v Hradci Králové či Zlíně a od 2. prosince pak v Humpolci a Písku. Sami se těšíme, až aplikaci vyzkoušíme, protože vypadá velice zajímavě. Ostatně aplikaci Lidl Plus používáme rádi a přesto, že se jedná o něco jiného jsme rádi, že nám potravinové řetězce užitečné mobilní aplikace přinášejí.

