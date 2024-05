Obří čínské tržiště Temu se rychle stalo fenoménem i v Česku

Nabízí hromadu zboží za mnohdy naprosto směšné ceny

Mrkněme se spolu na 10 tipů na zajímavé produkty související s technologiemi

Čínské tržiště Temu způsobilo poprask i v České republice, a ačkoliv z toho za normálních okolností mívám strach, tentokrát bych se nebál strčit ruku do ohně za to, že jste o něm minimálně jednou slyšeli – ať už v dobrém, nebo ve zlém. Spekulace o mizejících penězích tentokrát nechme stranou a projděme si společně 10 tipů na zajímavé zboží, které alespoň trochu souvisí s technologiemi.

„Apple Watch“ za tři stovky

Nač začínat zlehka, když si můžeme představit elegantní hodinky, které aktuálně koupíte za pouhých 336 Kč (čas na nákup za tuto cenu ale údajně máte jen do konce čtvrtka). Cena odráží především jejích líbivé zpracování podobné Apple Watch, moc chytrých funkcí totiž nenabízejí. Pokud vám ale stačí pouze základní schopnost monitorování životních funkcí, sledování sportovních aktivit a možnost reagování na příchozí telefonáty či oznámení, neurazí.

Noční RGB osvětlení toalety

Pokud jste už někdy přemýšleli nad tím, jak by to asi vypadalo, kdyby vám záchod svítil ve tmě, je tahle hračička z Temu ideálním produktem pro vás. Hodí se jenom v noci, jelikož LED světlo se schopností přepínat mezi osmi různými barvami je napojeno na pohybový senzor a ten podle všeho nefunguje přes den (nebo respektive kdykoliv v osvětleném prostředí). Když tedy jdete po tmě do koupelny, toaleta se sama rozsvítí, jakmile k ní dorazíte.

Ergonomická podložka pod myš

Zatímco běžně za ergonomickou podložku pod myš utratíte okolo dvou stovek, Temu vám ji nabídne za necelých třicet korun. Pořídit si můžete buď černou, anebo šedou barvu, obě varianty přitom mají měkký polstrovaný design a rozměry 20,5x 22,99 cm. Oproti klasickým podložkám se tahle pochopitelně liší opěrkou na zápěstí.

Praktický USB hub

Zejména kompaktní notebooky s konstrukcí kladoucí důraz na maximální tenkost dnes nedisponují příliš velkým počtem USB portů. V těchto situacích mohou přijít vhod takzvané USB huby (rozbočovače), které prostřednictvím jednoho portu umožňují připojení několika zařízení současně. Tento otočný USB Hub je vybaven třemi porty a stojí jen lehce přes 50 Kč.

Bezdrátový klopový mikrofon k telefonu

Přemýšlíte-li o tom, že čas od času natočíte nějaké to video svým chytrým telefonem, možná se vám bude hodit klopový mikrofon, který si uchytíte třeba na tričko. Pokud je bezdrátový, můžete s ním od smartphonu odejít klidně na několikametrovou vzdálenost a stejně vás půjde krásně slyšet. Produkt je možné používat jak s telefony disponujícími USB-C, tak i v případě, že máte Lightning.

Světlo pro nahrávání videí selfie kamerou

Pakliže se specificky chcete věnovat nahrávání videí selfie kamerou svého telefonu se záběrem na vlastní obličej, možná dále oceníte dodatečné LED osvětlení. To se dá snadno uchytit na horní část smartphonu a dle materiálů výrobce si patrně můžete upravovat jeho intenzitu. Prodává se v bílé a růžové verzi.

Úchvatná dekorace do vašeho pokoje

Pokud jste si pokoj ještě nezkrášlili barevným osvětlením (například LED páskem), možná je čas nad tím začít uvažovat. Na Temu si můžete levně pořídit světelný projektor, který vám bude na strop promítat barevný obrazec připomínající galaxii. Dodává se s dálkovým ovladačem, pomocí něhož si můžete upravit odstín.

Sada jednorázových čisticích hadříků

Umaštěné nebo jinak zašpiněné obrazovky nejsou nikdy fajn. Abyste je mohli udržovat v trochu kultivovanějším stavu, můžete si pořídit sadu stovky jednorázových čisticích hadříků, které jsou speciálně navržené pro brýle a displeje.

Ultimátní čisticí sada 7v1

U čištění ještě chvíli zůstaneme. Na Temu totiž můžete pořídit speciální čisticí sadu 7v1, jejíž součástí jsou nástroje na odstranění špíny z nejrůznějších kusů elektroniky. Ať už jde o počítačové klávesnice nebo bezdrátová sluchátka do uší, sada by vám měla poskytnout dostatek prostředků k tomu, aby vám šlo čištění od ruky.

Krytka na webkameru

Bojíte se o své soukromí, ale váš notebook nedisponuje fyzickou krytkou webkamery? Jednu takovou si z Temu můžete pořídit za dvacku. Aplikovat ji dokonce lze také na chytrý telefon anebo tablet. Jedna ze spotřebitelek ve své recenzi dokonce vtipně uvádí, že krytku používá na myčce, aby s přítelem mohli snadno rozlišovat mezi stavy „špinavé“ a „čisté“. Zapojením trochy fantazie možná naleznete další zajímavé využití.

Který produkt z Temu vás zaujal nejvíc?