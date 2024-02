Xiaomi Mijia 616L je nová francouzská lednice s chytrými funkcemi

Můžete ji propojit s telefonem, v Číně ocení i hlasového asistenta

Na domácím trhu stojí pouze 2 399 juanů, tedy asi 7 800 korun bez daně

Xiaomi na domácím čínském trhu představuje nové produkty prakticky každý týden, nesouvisí přitom mnohdy s mobilními technologiemi, firma se zaměřuje čím dál více na chytrou domácnost a nabízí i nějakou tu bílou elektroniku. Mezi tu poslední patří francouzská lednice Xiaomi Mijia French Door Refrigerator 616L. Pyšní se hromadou vychytávek a také velmi rozumně nastavenou cenou.

Model Mijia 616L vyniká svým objemem 616 litrů, jak už napovídá samotný název. S 20 zónami, včetně chladicího prostoru o objemu 388 litrů a mrazáku o objemu 228 litrů, nabízí tato chladnička dostatek prostoru i pro velké rodiny. Dveře samotné mají samozřejmě také police, Xiaomi se pochlubilo s tím, že se do nich vejdou dvě řady plechovek za sebou.

Nechybí horní LED osvětlení, dveře jsou navíc otevíratelné až do 90° a jejich těsnění můžete snadno sundat a očistit. Po pár letech se v něm mohou ukrývat bakterie a tak snadná demontáž rozhodně přijde vhod, ačkoliv chladnička samozřejmě má i antibakteriální ochranu.

Odolný povrch Ice Feather White, který odolává olejovým skvrnám, zajistí snadné čištění, chladnička navíc disponuje řadou chytrých funkcí. Základní funkce odbavíte na dotykovém LED panelu, ty pokročilé (jako například režimy chlazení) pak v aplikaci Mi Home, případně skrz asistenta Xiao AI. Denní spotřeba činí pouhých 0,99 kWh, při běžném provozu se rozezní na maximálně 36 decibelů.

Chladnička Xiaomi Mijia French Door Refrigerator 616L je v Číně k dispozici za 2 399 juanů, což je asi 7 800 korun bez daně. Není úplně pravděpodobné, že by někdy opustila čínský trh, ale snad začne Xiaomi s expanzí těchto produktů do Evropy co nejdříve. Konkurenci by rozhodně pěkně zatopily.

Koupili byste si ledničku Xiaomi?

Zdroj: gizmochina.com