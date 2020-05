YouTube konečně spouští slíbenou funkci pro snazší hledání ve videích

Na webu i v mobilních aplikacích pro Android a iOS začíná fungovat nová funkce při přehrávání videí na YouTube. Jde o dříve avizovaný systém s kapitolami. Ty mají usnadnit orientaci hlavně v dlouhých videích, ale najdou i další využití. Oficiální spuštění novinky oznámili vývojáři na Twitteru a měla by být postupně dostupná divákům i autorům celosvětově. Společně s videoukázkou dostali autoři videí také jednoduchý návod, jak kapitoly pro YouTube videa zapnout. Zobrazování bodů pro přepínání mezi jednotlivými segmenty videa bude závislé na časových značkách, které autor musí vložit do popisku. Přeskakování mezi částmi takto fungovalo i dříve, teď ale dostane i grafickou podobu přímo v posuvníku.

0:00 Get excited…

1:00 The Video Chapters feature is officially here!

1:30 When Chapters are enabled, viewers watch more of the video, and come back more often on average.

2:30 Test chapters on your own videos by adding a set of timestamps starting at 0:00 to the description. pic.twitter.com/FIFLbLImaj

— YouTube Creators (@ytcreators) May 28, 2020