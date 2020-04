Sledování dlouhých videí bude příjemnější. YouTube už testuje kapitoly

Sledování dlouhých videí na YouTube může být někdy hodně otravné. Zejména v situaci, kdy se snažíte posuvníkem najít konkrétní moment v celém dlouhém záznamu. Může jít o zajímavou scénu nebo taky konkrétní skladbu v hudebním albu. Doposud se skoky na konkrétní sekundu videa řešily časovými značkami v popisu videa či v komentářích. Jak se zdá, Google hodlá tuto funkci konečně posunout na vyšší úroveň. Na YouTube se podle všeho chystají kapitoly. Vycházet budou ze stejných dat – tedy časových značek, které autor k videu sám přidá. Nepůjde tedy o žádný automatizovaný proces, ale i tak je to super zpráva.

Kapitoly by se měly na YouTube zobrazovat ve formě minipanelů na posuvníku. V náhledu by měl být vidět jejich název a délka trvání. Funkce se u různých uživatelů objevuje jak v mobilní aplikaci, tak i na webu. Zajímavé je, že kapitoly se generují také do výsledků vyhledávání v aplikaci Google. Na tomto jediném místě jsme je nalezli také my (obrázek vpravo). V aplikaci YouTube ani na webu jsme je u stejného videa nezaznamenali. Něco takového bude ale jistě vítaná novinka a nedivili bychom se, kdyby ji Google co nevidět plošně spustil.

Také jste zahlédli kapitoly u nějakého YouTube videa?

Zdroj: pharena