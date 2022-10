Kapacita baterie Galaxy S23 Ultra odhalena! Co vy na ní?

Samsung Galaxy S23 Ultra by se dle zvěstí měl představit spolu se základním a Plus modelem již v lednu příštího roku, takže do jeho představení zbývají přibližně tři měsíce. Nyní nám populární leaker Ice Universe přinesl informaci o kapacitě baterie.

Na snímku, který můžete vidět pod tímto odstavcem se má vyskytovat baterie k chystanému Galaxy S23 Ultra. Ta má mít kapacitu 5000 mAh, což je totožná hodnota, jako u aktuální generace. V září byl navíc tento model certifikován, díky čemuž jsme zjistili podporu 25W nabíjení. Ani v tomto aspektu se tedy Samsung nijak nezlepší. Naopak by si měl pohoršit ze stávajícího 45W nabíjení.

Pokud vás baterie ani rychlost nabíjení nezajímá, můžete se těšit na jiné a mnohem podstatnější novinky. Hlavní chloubou bude bez debat 200Mpx hlavní snímač, který by měl dostat světelnost f/1,7 a i Evropě bychom měli letos dostat čipsety od Qualcommu, což ocení snad každý majitel. Těšit se můžeme také na 6,8palcový AMOLED panel s rozlišením 3088 x 1440 pixelů, pod kterým se má nacházet o něco rychlejší čtečka otisků prstů, která má mít navíc ještě větší snímací plochu.

Jak se těšíte na novou vlajku od Samsungu?

Zdroj: GSMArena