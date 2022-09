Kaktus “zlegalizoval” své výhodné tarify za 300 a 400 Kč

Český virtuální operátor Kaktus vrátil do nabídky starší tarify s názvem Neřešto za 300 a 400 Kč. Poskytují 100 volných minut a 100 volných SMS do všech sítí a k tomu “neomezených” 6 GB, potažmo 16 GB dat. Na první pohled se tarify jeví jako ty, které byly již k dispozici do letošního léta. Došlo k nim však k jedné významné změně, která souvisí s Nařízením EU o síťové neutralitě. Jelikož nová pravidla zakazují vymezovat objem volných dat jen pro sociální sítě či jiný konkrétní obsah, upravil operátor stropy jiným způsobem.

Zatímco ještě v červnu umožňovaly tyto tarify bez strhávání z datového objemu například jen brouzdat po Facebooku nebo chatovat přes WhatsApp, nově se omezení týká rychlostí. Jakmile nyní zákazník zmíněných šest či šestnáct gigabajtů vyčerpá, spadne rychlost na 2 Mbit/s, která je bez dalšího FUP k dispozici až do konce dalšího měsíčního poplatku. Kaktus tedy jde u svých tarifů trochu jiným způsobem než třeba O2 u své Datamanie. Rozhodně nejde o špatnou nabídku.

