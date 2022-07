100 GB dat za 300 Kč. Vrací se extra výhodná O2 Datamanie

Český operátor O2 na krátkou dobu vrací do nabídky exkluzivní předplacenku v rámci akce Datamanie. Limitovaná SIM karta, která je bez závazků a přináší 100 GB dat každý měsíc, bude k dostání pouze od 18. července do 22. srpna 2022, případně do vyprodání zásob. Což, jak ukázaly předchozí roky, se může stát opravdu velmi rychle.

Karta stojí 300 Kč a operátor ji po objednání doručuje zájemcům až domů. Aby zůstal balík volných dat zachován, stejná částka pak musí být dobita každý měsíc. K tomuto účelu je dobré si nastavit pravidelné platby v aplikaci Moje O2.

Kromě datování je možné kartu využívat i k volání a posílání SMS. Neomezené volání do všech sítí je zpoplatněno částkou 15 Kč na den a cena se odečte jen v ty dny, kdy zákazník někomu zavolá. SMS stojí 2 Kč. O2 upozorňuje, že nabídka datového objemu platí naplno pouze v ČR a v rámci objednávky je možné pořídit maximálně 3 SIM karty, které je potřeba aktivovat do 31. prosince 2023.

Máte tip na podobně výhodnou datovou předplacenku?

Zdroj: O2