Datamanie od O2 je zpět. Chcete 100 GB dat za tři stovky?

Český operátor O2 vrací do nabídky oblíbené předplacené karty z loňského roku, které nabídnou 100 GB dat za 300 korun. Zájemci si je mohou od 15. července objednávat na speciálním webu Datamanie. Nabídka přitom platí do 15. srpna, případně do vyprodání zásob. Zákazníci si mohou zvolit, zda kartu uhradí dobírkou, nebo platební kartou přímo v e-shopu. SIM kartu si následně mohou nechat bezplatně doručit přímo domů. Datová předplacenka může mimo jiné vyřešit připojení k internetu při cestování nebo pobytech na táborech či v kempech. Ale bez omezení pouze v ČR.

“Datově nejštědřejší nabídku na českém trhu mohou zákazníci využívat nejen ve svých mobilech, ale i v tabletech nebo jiných zařízeních. Pro získání pravidelných 100 GB dat stačí mít kartu nabitou alespoň na 300 korun, aby se balíček mohl každý měsíc obnovit,” vysvětluje Silvia Cieslarová, ředitelka mobilního segmentu v O2.

Letní nášup – 100 GB za 300 Kč

Zákazníkům operátor doporučuje, aby si v samoobsluze Moje O2 nastavili funkci automatického dobíjení (např. ke konkrétnímu datu v měsíci nebo když výše kreditu klesne pod určitou částku), čímž zabrání situaci, že se jim datový balíček po uplynutí 30 dní neobnoví.

Využijete Datamanie? Nebo znáte výhodnější nabídku?

Zdroj: O2 CZ