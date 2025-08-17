JBL Boombox 4 přináší vyšší výkon a delší výdrž. Ozvučí každou párty Hlavní stránka Zprávičky JBL uvedlo v Číně nový Bluetooth reproduktor Boombox 4 za 3 999 jüanů (přibližně 11 600 Kč) Reproduktor nabízí 210W výkon se systémem sedmi měničů a AI optimalizací zvuku Výdrž baterie se prodloužila na 28 hodin při standardním přehrávání nebo 34 hodin v úsporném režimu Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 17.8.2025 08:00 Žádné komentáře 0 Značka JBL v posledních týdnech výrazně rozšiřuje své portfolio přenosných reproduktorů. Nedávno jsme vás informovali o kompaktním modelu Grip s LED osvětlením a certifikací IP68, který míří na aktivní, často cestující uživatele. Nyní přichází mnohem větší novinka – JBL Boombox 4, který představuje evoluci populární řady výkonných párty reproduktorů. Čtvrtá generace přináší vyšší výkon, delší výdrž a několik technologických vylepšení oproti předchůdci. Lehčí konstrukce s integrovaným madlem JBL Boombox 4 si zachovává robustní vzhled svých předchůdců, ale inženýři dokázali snížit hmotnost o 12 % ve srovnání s třetí generací. Reproduktor nyní váží 5,89 kg a měří 506,4 × 262,9 × 212,9 mm. Praktické integrované madlo usnadňuje přenášení, což ocení zejména uživatelé, kteří reproduktor často stěhují mezi místy. K dispozici jsou tři barevné varianty – černá, modrá a maskáčová. Vlastnosti JBL Boombox 4 (strojově přeloženo) Sedm měničů pro mohutný zvuk Srdcem reproduktoru je systém sedmi měničů, který tvoří dvojice 5palcových wooferů, dvojice 0,75palcových tweeterů a trojice pasivních radiátorů. Při napájení ze sítě poskytuje Boombox 4 výkon 210 W RMS, při provozu na baterii pak 180 W. To představuje výrazný nárůst oproti předchozí generaci, která nabízela maximálně 180 W. Novinkou je AI Sound Boost algoritmus, který v reálném čase analyzuje přehrávanou hudbu a automaticky upravuje výstup pro dynamičtější a vyváženější zvuk. Uživatelé navíc ocení dvoustupňový režim Bass Boost, který aktivují samostatným tlačítkem pro ještě výraznější basové frekvence. Moderní konektivita s Bluetooth 5.4 JBL vsadilo na Bluetooth 5.4 s podporou Auracast, což umožňuje bezdrátové propojení více kompatibilních reproduktorů JBL pro rozšířený stereo zvuk. Reproduktor podporuje současné připojení dvou Bluetooth zařízení, takže můžete rychle přepínat mezi zdroji přehrávání bez nutnosti odpojování. KOUPIT JBL REPRODUKTOR Zajímavostí je podpora USB-C pro bezeztrátové audio přehrávání. JBL integroval kvalitní DAC převodník, který umožňuje přehrávat hudbu ve vysokém rozlišení přímo z počítače nebo jiného digitálního zařízení přes kabel. Výdrž až 34 hodin a funkce powerbanky Boombox 4 obsahuje 99Wh baterii, která poskytuje až 28 hodin přehrávání při standardním používání. S aktivním režimem Playtime Boost se výdrž prodlužuje na impozantních 34 hodin. Pro srovnání: předchozí generace nabízela maximálně 24 hodin provozu. Reproduktor může fungovat jako 30W powerbanka s výstupem 20V/1,5A přes PPS protokol pro nabíjení mobilních zařízení. Samotné nabíjení reproduktoru probíhá přes USB-C nebo AC port s podporou rychlého nabíjení. Odolnost se zvýšila na certifikaci IP68, což znamená úplnou ochranu proti prachu a vodě. Dostupnost zatím pouze v Číně JBL Boombox 4 se momentálně prodává pouze na čínském trhu za cenu 3 999 jüanů (přibližně 11 600 Kč v přepočtu). Informace o uvedení na evropský trh zatím výrobce neposkytl. Mezitím si můžete pořídit stále dostupný JBL Boombox 3, který v Česku stojí od 8 990 Kč. KOUPIT JBL BOOMBOX 3 Těšíte se na příchod JBL Boombox 4 do Česka? Zdroj: Gizmochina O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář bluetooth reproduktory čína JBL Mohlo by vás zajímat Xiaomi v Česku prodává nový reproduktor. Cenu má nízkou, výkon vysoký, a navíc dobře vypadá Adam Kurfürst 23.7.2024 Lidl podstatně zlevnil trojici Bluetooth reproduktorů. Jak vybrat ten nejlepší? Jana Skálová 17.12.2024 LIDL zlevnil unikátní sluchátka skoro o polovinu. Čím si vás získají? Adam Kurfürst 27.9.2024 Nejlepší bezdrátové reproduktory do 2 000 Kč: Xiaomi, Sencor a LAMAX vás překvapí zvukem i výkonem Jana Skálová 8.12.2024 Nejlepší bezdrátová sluchátka do 2 000 Kč: Zazářil Marshall, nechybí nová Xiaomi Jana Skálová 30.10.2024 LIDL má v parádní akci skoro metrový Bluetooth reproduktor Marek Houser 15.10.2022