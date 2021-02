Jak na Android TV přepnout jazyk klávesnice? Stačí pár kliknutí…

Je to hodně zvláštní, ale spousta uživatelů systému Android TV aktuálně hlásí, že se jim klávesnice v jejich zařízení přepnula do podivného jazyka s nesrozumitelnými znaky. Pokud se vám to stalo, tak vězte, že nejste sami. Jde o egyptskou arabštinu, která se zde objevuje ze zatím neznámých důvodů. Mezitím ze seznamu jazyků pro interní klávesnici (Gboard) zmizela čeština, tak je teoreticky možné, že systém vybral další položku v abecedním pozadí. Tak či onak je velmi nepříjemné, když se vám to stane. Co s tím? Ukážeme, jak v Android TV přepnout jazyk klávesnice na nějaký snesitelnější. Například anglický.

Jak přepnout jazyk klávesnice v systému Android TV

Z nepochopitelného důvodu je egyptská arabština v systému na území ČR přiřazena jako primární jazyk pro Gboard klávesnici při zapnutém automatickém výběru podle regionu. To, co tedy musíte provést, je manuálně vybrat jiný. Pod seznamem kroků najdete i návodné obrázky.

Běžte na hlavní obrazovku Android TV Přes ozubené kolečko vpravo nahoře vstupte do Nastavení Otevřete Předvolby zařízení > Klávesnice > Nastavení klávesnice Gboard Pravděpodobně máte vybranou možnost Použít systémové jazyky, tak ji zrušte Ze seznamu si vyberte vhodnější klávesnici, např. angličtinu

Pokud se s tímto problémem potýkáte, s největší pravděpodobností v seznamu vůbec neuvidíte češtinu. Vzhledem k tomu, že jsem doma zaznamenal tuto chybu jak u Xiaomi Mi TV Stick, tak i u set-top boxu od T-Mobile, pravděpodobně půjde o problém na straně Googlu. Ten přitom zasahuje pouze klávesnici. Celý systém Android TV je jinak v pořádku česky.

Také vás tato zvláštní chyba postihla?