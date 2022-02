Jak zrušit Netflix předplatné? (návod pro začátečníky)

Netflix je rozhodně jednou z těch vůbec nejlepších (ne-li ta vůbec nejlepší) streamovacích platforem. Naleznete v něm hromadu seriálů z vlastní produkce a také neustále se obměňující nabídku filmů. Jenže co když jste už všechno, co jste potřebovali vidět zhlédli? V tuto chvíli bychom začali rozmýšlet nad tím, jestli na nějaké čas Netflix předplatné nezrušit. Naštěstí je celý proces velmi jednoduchý. Pojďme si tedy ukázat, jak na to.

Jak zrušit Netflix předplatné?

Je předem nutné upozornit na to, že se Netflix předplatné nedá zrušit přímo z aplikace na vaší televizi nebo jiném zařízení. Pro zrušení budete muset na stránku netflix.com/cancelplan (kam vás aplikace dokáže odkázat). Následující postup je už velice jednoduchý. Stačí zadat vaše přihlašovací údaje a následně se vám načte stránka, na které můžete své předplatné spravovat. V případě, že své Netflix předplatné zrušíte, budete jej moci používat do data dalšího vyúčtování.

Tarif si můžete i snížit

Pokud nechcete svůj tarif úplně zrušit, můžete jej třeba jen snížit a ušetřit také každý měsíc nějakou tu korunu. Hodí se to v momentech, kdy třeba na měsíc odcestujete a víte, že jediné co budete mít k dispozici na sledování je váš notebook s Full HD displejem. V takovém případě není důvod platit si Premium tarif, ale postačí vám Standard.

Jaké tarify Netflix aktuálně nabízí?

Basic – 480p – 199 Kč/měsíc

Standard – 1080p – 259 Kč/měsíc

Premium – 4K s HD – 319 Kč/měsíc

Pokud byste naopak chtěli své předplatné obnovit, uděláte to tím stejným způsobem. Na odkazu stačí klepnout na tlačítko “Obnovit členství” a pokud je to nutné, znovu zadat platební údaje. Je však nutné si dát pozor na to, že vaše uživatelské profily se zachovají pouze po dobu 10 měsíců od ukončení. Poté si budete muset udělat nový profil s tím, že zde nebude zaznamenána vaše historie ani oblíbené položky.

