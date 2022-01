Nedávno jsme vám přinesli článek o (dle našeho názoru) nejlepších Netflix seriálech za rok 2021. V tomto se podíváme na pokračování sérií, které nás baví a tak máme alespoň nějakou záruku určité kvality. Nebudeme se tedy zabývat zcela novými seriály. Do komentářů se s námi nezapomeňte podělit o kousky, na které se těšíte nejvíce vy.

Stranger Things 4. série

Čtvrtá série Stranger Things patří jistě k nejočekávanějším pokračováním letošního roku. Od jedné z vlajkových lodí Netflixu očekáváme jen to nejlepší. A může si za to naprosto sama. Nastavila totiž laťku velmi vysoko a tak se bojíme, že nás nemůže příjemně překvapit, ale jen zklamat. Doufejme, že to tak nebude. Každopádně vzhledem k tomu, jak skončila třetí řada se té čtvrté nemůžeme dočkat. Sem s tím!

Stranger Things 4 (2022) Vítejte v Kalifornii CZ HD

Ozark 4. série

Od seriálu Ozark jsme neměli vysoká očekávání a musíme se mu za to zpětně omluvit. Pokud máte rádi kupříkladu seriál Perníkový táta (což je podle našeho názoru jeden z nejlepších seriálů všech dob), bude se vám velice pravděpodobně líbit také Ozark. Na pokračování příběhu Byrdových čekáme už druhým rokem a jsme na něj nesmírně zvědaví.

Ozark: Season 4 | Part 1 Trailer | Netflix

Koruna 5. série

Tomuto seriálu jsme také dlouho úspěšně odolávali. Nepatříme mezi milovníky Velké Británie a královské rodiny, což ale vůbec není potřeba. Hned první díl vám totiž ukáže, na jak vysoké úrovni tento mistrovský počin je. Sleduje příběh rodiny od historie až po současnost, přičemž v páté sérii se má ukázat princezna Diana. Jsme velice zvědaví, jak si scénáristé poradí s tímto tragickým, ale určitě velice zajímavým životním příběhem.

Netflix zvyšuje ceny u všech předplatných. O kolik? čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

The Crown | Season 5 | A Message From Imelda Staunton | Netflix

Umbrella Academy 3. série

Umbrella Academy vypráví příběh o týmu v alternativním světě, kde například John F. Kennedy nezemřel. A o čem je? Náhodným ženám se narodí 43 dětí, které však nevykazují žádné známky těhotenství. Samozřejmě má vše své vysvětlení a tito lidé později objeví své speciální schopnosti. Druhá série je za nás lepší než ta první a letos se s největší pravděpodobností dočkáme další.

20 Things About The Umbrella Academy | Netflix

Arcane 2. série

O Arcane jsme se zmínili i v našem předešlém článku. Jde jednoznačně o jedno z největších překvapení uplynulého roku a letos bychom měli dostat naservírovanou druhou sérii. Vzhledem k tomu, že na té první se pracovalo přes 6 let se trochu bojíme. Hlavně nic neuspěchat!

Co uvidíme v DRUHÉ řadě seriálu Arcane?

Na které Netflix seriály se těšíte vy?