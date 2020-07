Jak vyměnit klávesnici v Android telefonu? (návod pro začátečníky)

Jiné barvy či velikosti tlačítek, styl písma, efektivnější psaní tahem, příjemnější psaní diakritiky nebo jen obyčejný zvyk z předchozího mobilu. Ať už jsou důvody jakékoli, pro výměnu softwarové klávesnice v mobilu se rozhoduje velké množství uživatelů. Chtěli byste také vyzkoušet jinou a nejste si jist, jak na to? Pojďme si postupně projít návod, jak vyměnit klávesnici v Android telefonu. Nezkušené zájemce o alternativní “klaviaturu” ubezpečujeme, že jde o snadný proces, který je na pár minut. Je ale potřeba vědět, kde a co hledat.

Jak vyměnit klávesnici v Android telefonu

Předem musíme upozornit, že jsme při tvorbě návodu používali telefon Samsung Galaxy S20 s nadstavbou One UI. Pořadí a názvy položek se tedy mohou ve vašem mobilu lišit, přesto byste neměli mít problém je poznat. První krok je nicméně úplně stejný pro všechny – jít do Obchodu Play. Případně jiného nástroje pro stahování aplikací, který znáte, ale tím pádem asi nepatříte mezi začátečníky. Můžete klidně začít s češtinou a hledat “klávesnice”. Vyberte si požadovanou a zahajte instalaci. Pokud hledáte nějakou konkrétní, budete to mít snadné. Jestli jdete experimentovat, můžete jich stáhnout a nainstalovat víc. Můžete se podívat třeba na naše/vaše tipy z roku 2016.