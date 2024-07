Jak sledovat Voyo úplně zdarma? Není to vůbec těžké!

Pokud chcete, je možné zaregistrovat si telefonní číslo, ale nepovažuju to za potřebné. Po přihlášení si zvolíte profil. To kdybyste sdíleli účet s více lidmi, abyste si vzájemně nelezli do playlistů. Nyní máte 7 dní na sledování pořadů.

Zrušení

Po sedmi dnech se vám začnou strhávat peníze, konkrétně 159 Kč za každý měsíc. Pokud jste se službou spokojeni a chcete si ji ponechat i jako placenou, nemusíte už nic dělat. Pokud vám ale nevyhovuje nebo jste opravdu chtěli jen těch 7 dní, musíte včas zareagovat. Můžete buď zrušit předplatné nebo celý účet. Já rušil celý účet. Při rušení účtu přijde upozornění, že nedochází k úplnému smazání účtu.

Pozor, zkušební doba se ve skutečnosti počítá v hodinách, je tedy 168 hodin. Službu je třeba deaktivovat nejpozději hodinu před jejím koncem, tzn. nejpozději po 167 hodinách. Nenechávejte to raději na poslední chvíli, může nastat nějaký výpadek a stali byste se plnohodnotnými předplatiteli.