Jak přenést eSIM ze starého přístroje do nového?

Svět mobilních telefonů a další nositelné elektroniky jde rychle kupředu a není tedy divu, že i úplně základní komunikační prvek v podobě SIM karty dostal v posledních letech svůj digitální ekvivalent. Takzvaná eSIM umožňuje uživatelům nemyslet na plastové kartičky a v případě ztráty nebo krádeže mobilu je v podstatě neodcizitelná. Mimo to také umožňuje výrobcům vynechat slot na klasický obdélníček, případně tento prostor využít jinak. Jestliže už jste se stali součástí tohoto trendu, mohlo by vás časem zajímat, jak přenést eSIM ze starého mobilu, nebo třeba taky klidně z hodinek či jiného zařízení, do nového.

Jak přenést eSIM?

I když je eSIM elektronický “otisk” fyzické kartičky, není možné jej z pochopitelných důvodů aktivovat ve více zařízeních naráz. I kvůli zabezpečení samotné informace (tzv. profilu) je záznam pevně spjat se systémem a neodstraní se ani restartováním přístroje či běžným vymazáním dat. Dokonce i při vracení do továrního nastavení patří smazání eSIM je mezi volitelné kroky. My se ale nyní bavme o situaci, kdy nechcete ze zařízení nic dalšího mazat.

Pro přenos ze starého přístroje do nového je rozhodně v prvé řadě potřeba smazat záznam v původním mobilu, hodinkách a tak dále. Každý systém má tento krok ve svém nastavení pojmenovaný trochu jinak, ale stačí u správy SIM karet pátrat po položce typu “Smazat záznam eSIM”. Je to zdánlivě jednoduchý krok, ale než půjdeme dál, tak je pro jistotu potřeba předem zmínit důležitou věc. Při aktivaci i deaktivaci eSIM v jakémkoli zařízení je vždy nezbytně nutné být připojen k internetu (ideálně na WiFi), protože párování profilu se zařízením probíhá na vzdáleném serveru.

Co je to eSIM? Takzvaná “embedded SIM” neboli vestavěná SIM je virtuální karta s unikátním síťovým profilem, který si do telefonu, hodinek či jiného zařízení nahrajete přes internet, takže nic fyzicky nevkládáte.

Když připojení nebudete, proces se buď nepovede, nebo se taky můžete dostat do nepříjemného stavu, kdy starý přístroj již eSIM nezná, ale informace o smazání není předána operátorovi. Ve chvíli, kdy je záznam vymazán ze staršího zařízení, se můžete pustit do aktivace eSIM v novém. K tomu budete znovu potřebovat podklady (třeba voucher), které vám k profilu vydal operátor. Pozor, musíte počítat s tím, že po nové aktivaci se do své původní podoby vrací například i PIN kód.

O2 začne rozdávat tisícovky a má už i vlastní sluchátka čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Může se samozřejmě také stát, že starší zařízení vám někdo ukradne nebo není kvůli poruše schopné fungovat. V takovém případě se ozvěte svému operátorovi, který vás tímto specifickým procesem provede. Závěrem: Jestli si kladete otázku, proč nemůže ve více zařízeních (typicky třeba v mobilu + hodinkách) fungovat jeden profil s jedním číslem, budete se muset přidat do řady dalších čekatelů na tuto vychytávku. Jediný T-Mobile zatím umí tento “twin” či “dvoj” režim poskytnout, navíc pouze u Aplle Watch.

Jaké máte dosavadní zkušenosti s eSIM?