Jak přejít z iOS na Android? Možností je hned několik

Přechod na nový telefon není v dnešní době nic těžkého. Tedy, alespoň v případě že se bavíme o stejných platformách. Obtížnější to ale bývá při přechodu z iOS na Android a to schválně zmiňujeme jen tento případ. Pokud to totiž budete chtít udělat naopak, nabízí Apple v Google Play aplikace Move to iOS, která udělá většinu věcí za vás. Jak tedy pohodlně přejít z iOS zařízení na Android a přesunout si většinu dat? To si ukážeme v tomto návodu.

V případě Samsung telefonů je přechod mnohem jednodušší

Pokud jste si koupili některý z Galaxy telefonů, máte tak trochu štěstí. Telefony z rodiny Samsung Galaxy totiž podporují aplikaci Smart Switch, která umožňuje velice pohodlný přesun mezi těmito platformami. Synchronizuje se vám vše od kontaktů, fotografií či videí až po záložky v prohlížeči nebo aplikace. Data můžete přenést buď bezdrátově nebo pomocí kabelu. Jaké kroky je tedy třeba udělat?

Aktualizujte své iOS zařízení na nejnovější možnou verzi Zálohujte si svá data přes iCloud Do nového telefonu si stáhněte aplikaci Smart Switch Postupujte dle instrukcí Vyberte iPhone či iPad ze kterého chcete data přesunout

Jak přejít z iOS na Android pomocí aplikace Google Disk?

Aplikace Google Disk vám pomůže s přenosem tří klíčových věcí – kontaktů, kalendáře a galerie. Je potřeba dávat pozor při přesunu fotografií. Máte totiž na výběr ze dvou možností – buď Vysoká kvalita nebo Původní. První zmiňovaná možnost slibuje neomezený prostor, který se vám nezapočítává do vašeho úložiště. Kvalita je sice o něco nižší než původní, ovšem stále dostačující. Pokud chcete fotografie v původní kvalitě, budou se vám započítávat do vašeho úložiště. Tato záloha může trvat klidně několik hodin, proto ji spusťte než půjdete spát a ráno máte hotovo.