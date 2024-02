Jak podvádět v Pokémon Go? Bohužel je to příliš snadné!

Pokémon Go má dobu své největší slávy dávno za sebou, zájem hráčů ale je pořád obrovský

Už od úplného začátku se objevují nejrůznější cesty, jak hru ošálit, například změnou polohy

Dnes vám ukážeme (ale nedoporučíme), jak podvádět v Pokémon Go a rychle se posouvat vpřed

Hned na úvod článku bych rád podotkl, že nikoho nechci k podvádění v rámci Pokémon Go navádět. Riskujete ztrátu svého účtu a samozřejmě to není fér vůči dalším hráčům, kteří hrají poctivě. Dokud ale Niantic nebude podvádění trestat rychleji a přísněji, zůstane tady s námi…

Kdysi jsem Pokémony hrál mnoho hodin denně a klidně nachodil kolem 25 kilometrů. Přiznávám, že samotné chytání příšerek pro mě bylo až druhotnou motivací, mám rád procházky a Pokémoni jim dávali trošku smysl. Ve svém okolí jsem měl pětici gymů a nebylo těžké se zapojovat do raidů.

Přišly děti, stěhování a rázem je hraní mnohem těžší, navíc už zdaleka nemám tolik času jako dříve. Začal jsem se ale více zajímat o šedou zónu v rámci Pokémon Go, především se zaměřením na změnu polohy. Jednoduše – hra si myslí, že jste někde jinde než se reálně nacházíte. Můžete se zapojovat do vzdálených raidů aniž byste měli Remote Pass, můžete chytat Pokémony nejenom na druhé straně města, ale na druhé strany planety. Pokud potřebujete vychodit nějaké to vejce, rovněž to není problém. Protože mám rád oblast rootu a neoficiálních ROM, šel jsem na to nejprve touto cestou, kdy v telefonu máte originální aplikaci z Obchodu Play.

Jak podvádět v Pokémon Go? Root není nutný…

Existuje řada Magisk modulů dostupných na XDA, které umí pomoci se změnou polohy a současně dokáží tyto úpravy dobře maskovat před originální aplikací. Vývojáři Nianticu se samozřejmě snaží toto odhalovat a postihovat, ale buď na to nemají dostatečné kapacity nebo nechtějí… Každopádně trefit na správnou kombinaci jednotlivých úprav není jednoduché, navíc pro všechny telefony neexistují nutně všechny úpravy respektive potřebné upravené soubory. Když to shrnu, neuspěl jsem, vždycky mi něco nefungovalo správně.

Ale zapomeňte na root, zapomeňte na odemknutý bootloader, zapomeňte na Magisk. Zkrátka si stáhněte PGSharp, přihlaste se do svého Pokémon účtu a začněte lovit kdekoliv na světě. Každé vaše další chycení bude excelentní, ujít můžete klidně sto kilometrů denně, z vajec se vám budou líhnout další a další Pokémoni. To vše v rámci bezplatné verze, za kterou se neplatí. Chcete ještě více? Můžete platit 5 dolarů měsíčně, tam už ani prakticky nemusíte Pokémony chytat, vše probíhá automaticky. Že to nikoho nebaví? Discord skupiny k PGSharp má přibližně 70 000 členů a troufám si tvrdit, že ne každý uživatel této appky se hned přidá na Discord.

Aplikaci jsem používal několik hodin denně a čekal na reakci Nianticu. Uběhl měsíc a nic se nestalo… Zkrátím to, uběhlo pět měsíců než se mi objevilo upozornění od Nianticu, že používám upravenou aplikaci. Dostal jsem ban na týden a jede se dál. Za pět měsíců přitom můžete poskočit o řadu levelů a nachytat si prakticky všechny Pokémony, které vám chybí. Potom jen přeskočíte na oficiální aplikaci a můžete vyměňovat unikátní kousky se svým okolím. Pokud potřebujete spoustu XP na další level, je to opět snadné. Zapomeňte na kombinaci Lucky Egg a hromadné evoluce Pokémonů.

Origin Forme Dialga and Palkia are coming to Pokémon GO!

Jak podvádět v Pokémon Go a získat z toho maximum XP? Počkejte si na okamžik, kdy aplikace dává čtyřnásobek XP za chycení Pokémona. V nastavení vyberte, že pokaždé chytíte na excelent. Teď zapněte Lucky Egg a chytejte! Výsledek? Za každého chyceného Pokémona dostanete cca 9000 XP, za pár hodin bez problémů máte několik milionů XP v teple domova. Nianticu vůbec nepřijde divné, že tisíckrát za sebou hodíte excelent… Mimochodem, kolikrát se vám to reálně povedlo? Mně čtyřikrát za sebou, na pět excelentů jsem se snad nikdy nedostal.

Týdenní ban za 20+ milionů XP není tak zlé…

Jak jsem zmínil na začátku, nikoho nechci navádět k podvádění. Ostatně se může stát, že Niantic začne tyto prohřešky trestat přísněji a teoreticky o svůj účet můžete úplně přijít. Nesmíme ani zapomínat na fakt, že používání podobné aplikace s sebou nese jistá bezpečnostní rizika, ani vy ani já nevíte, co všechno v ní autor upravil. Ale o tom dnešní článek není… Pokud se chce Niantic zbavit nefér hráčů, bude muset přitvrdit. Svým způsobem mě překvapuje, že nedokáže dostatečně rychle identifikovat člověka, který denně opakovaně ujde 100 kilometrů a vždycky Pokémona trefí jak jen to jde. Po téměř sedmi letech od příchodu hry do Obchodu Play už by to vývojáři mohli mít ošetřené…

Věděli jste, jak podvádět v Pokémon Go?

Zdroj: Pokemongolive.com