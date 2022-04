Blokování jednotlivých webových stránek může být velice užitečnou pomůckou hned v několika případech. Jednak můžete vašim ratolestem zablokovat přístup k webům pro dospělé, ale i k několika dalším, ke kterým si myslíte, že by neměli mít přístup. A jestliže se nedokážete ovládnout a v necháte se rozptýlit v práci weby, na kterých jste závislí, můžete tak učinit i vy. Mrkneme se tedy na to, jak blokovat weby v prohlížeči na Androidu.

Některé prohlížeče, včetně Google Chrome bohužel nemají žádnou funkci, která by něco podobného podporovala. V tomto článku se budeme bavit o aplikaci BlockSite, která je k dispozici na Google Play. Jedná se o šikovnou pomůcku, která vám pomocí několika snadných kroků dokáže zablokovat vámi vybranou webovou stránku.

BlockSite - Avoid Distractions BlockSite

Jak blokovat weby v prohlížeči na Androidu?

Stáhněte si z Google Play aplikaci BlockSite Otevřete aplikaci BlockSite Klepněte na I Accept a následně povolte oprávnění, ke kterému vás aplikace žádá Aplikace vás vyzve k zakoupení prémiových služeb, bez nichž se ale obejdete Kouč Bob vás může provést základním nastavením

Poté, co se dostanete do samotné aplikace, a udělíte jí oprávnění si můžete pomocí tlačítka plus v pravém horním rohu vybrat nejen stránku, ale dokonce i aplikaci, ke které nechcete mít přístup. Stačí tedy přes vyhledávání najít vámi vybraný web a klepnout na menší tlačítko plus vpravo. Následně volbu potvrďte a na web či aplikaci se v tuto chvíli nedostanete. Jestliže vám tento způsob přijde příliš komplikovaný, můžete si nastavit časový rozvrh, kdy a které aplikace či weby nemají fungovat.

Jestliže tedy povolíte dítěti hodinu denně na YouTube, můžete to v aplikaci snadno nastavit. Pokud si zaplatíte prémiovou verzi, budete si moci nastavit heslo či ochranu před odinstalováním aplikace, aby se vás ratolest nepokusila ošálit. Placená verze vychází na 949 Kč ročně nebo 269 Kč měsíčně.

Jak blokujete weby či aplikace vy?

Zdroj: Google Play