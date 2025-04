Jak aktivovat linuxový terminál na Androidu?

Operační systém Android 14 přináší novinku v podobě vestavěného, avšak ve výchozím stavu skrytého, linuxového terminálu. Ten běží ve vlastním virtuálním stroji (konkrétně Microdroid) díky technologii Android Virtualization Framework (AVF). Pro jeho zpřístupnění je nutné nejprve aktivovat Vývojářské možnosti v nastavení telefonu a následně povolit funkci AVF. Jakmile je terminál aktivován, objeví se v seznamu aplikací nová ikona „Terminal„. Toto prostředí nabízí základní linuxové příkazy, ale v současné fázi je velmi minimalistické, postrádá běžné správce balíčků a je tak určeno primárně pro vývojáře a technicky zvídavé uživatele, spíše než jako náhrada za pokročilejší aplikace typu Termux.

Co je nový linuxový terminál v Androidu?

S příchodem Androidu 14 Google integroval přímo do systému základní linuxový terminál. Nejde o běžnou aplikaci, kterou byste našli předinstalovanou, ale o funkci běžící na pozadí v rámci virtualizovaného prostředí. Využívá k tomu novou technologii nazvanou Android Virtualization Framework (AVF), která umožňuje spouštět malé, izolované virtuální stroje. V tomto případě se jedná o minimalistickou distribuci Linuxu známou jako Microdroid.

Hlavním účelem této funkce je v současnosti poskytnout vývojářům prostředí pro testování a práci s nízkoúrovňovými aspekty systému Android v izolovaném kontejneru. Nejedná se tedy o plnohodnotnou náhradu linuxového desktopu ani pokročilých terminálových emulátorů.

Jak aktivovat linuxový terminál?

Protože je tato funkce ve výchozím stavu skrytá a určená spíše pro pokročilejší uživatele, je nutné ji nejprve manuálně aktivovat. Postup je následující:

Povolte Vývojářské možnosti: Běžte do Nastavení > O telefonu. Opakovaně (obvykle 7krát) klepněte na položku „Číslo sestavení“, dokud se neobjeví zpráva, že jste se stali vývojářem. Najděte nastavení AVF: Vraťte se do hlavní nabídky Nastavení, přejděte do Systém > Vývojářské možnosti. Zde vyhledejte sekci týkající se virtualizace, často nazvanou „Debugging“ (Ladění) nebo přímo „Android Virtualization Framework„. Povolte AVF: V této sekci najděte přepínač označený jako „Enable AVF“ (Povolit AVF) nebo podobně a aktivujte jej. Může se zobrazit varování o experimentální povaze funkce.

Po úspěšné aktivaci by se měla v seznamu vašich aplikací objevit nová ikona s názvem „Terminal„. Spuštěním této aplikace se otevře příkazový řádek virtuálního linuxového prostředí.

Co terminál (zatím) umí a neumí?

Po spuštění terminálu se ocitnete v základním příkazovém řádku (shellu). Můžete zde používat standardní linuxové příkazy pro navigaci v souborovém systému, zjišťování informací o systému nebo správu souborů. Mezi dostupné příkazy patří například:

ls – výpis obsahu adresáře

– výpis obsahu adresáře pwd – zobrazení aktuální pracovní cesty

– zobrazení aktuální pracovní cesty uname -a – zobrazení informací o systému (ukáže, že běží na architektuře aarch64 a jádře Linuxu)

– zobrazení informací o systému (ukáže, že běží na architektuře aarch64 a jádře Linuxu) ip address – zobrazení síťové konfigurace (terminál má vlastní IP adresu, oddělenou od Androidu)

– zobrazení síťové konfigurace (terminál má vlastní IP adresu, oddělenou od Androidu) mkdir – vytvoření adresáře

– vytvoření adresáře rmdir – smazání prázdného adresáře

– smazání prázdného adresáře touch – vytvoření prázdného souboru

– vytvoření prázdného souboru rm – smazání souboru

– smazání souboru clear – vyčištění obrazovky terminálu

– vyčištění obrazovky terminálu exit – ukončení session terminálu

Je však důležité zdůraznit, že se jedná o velmi minimalistické prostředí. Klíčovým omezením je absence správců balíčků jako apt (Debian/Ubuntu) nebo dnf (Fedora). To znamená, že nelze snadno instalovat další software nebo nástroje, jak jsou uživatelé zvyklí z běžných linuxových distribucí nebo i z aplikací jako Termux. Prostředí Microdroid je navrženo tak, aby bylo co nejmenší a nejbezpečnější.

V současné podobě je tedy tento vestavěný terminál spíše technologickou ukázkou a nástrojem pro specifické vývojářské účely než praktickým nástrojem pro běžného uživatele.

Budoucnost a potenciál

Integrace Android Virtualization Framework a linuxového terminálu do Androidu 14 naznačuje budoucí směřování platformy. Ačkoliv je současná implementace omezená, představuje pevný základ, na kterém může Google (nebo i vývojáři třetích stran) v budoucnu stavět. Teoreticky by tato technologie mohla umožnit bezpečné spouštění komplexnějších aplikací nebo dokonce celých linuxových prostředí izolovaně od hlavního systému Android, což by otevřelo nové možnosti využití.

Ačkoliv je vestavěný linuxový terminál v Androidu 14 zatím spíše technologickou ukázkou pro vývojáře, představuje zajímavý základ, na kterém může Google v budoucnu stavět a potenciálně rozšířit možnosti virtualizace přímo v mobilním operačním systému.

Zdroj: ZDNet