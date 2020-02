Apple iPhone Xr byl nejoblíbenějším telefonem roku 2019 a celkově se jedná o ten vůbec nejprodávanější jablečný telefon všech dob. Ukazují to nová data z analytické společnosti Omdia. Apple prodal v loňském roce celkem 46,3 milionů iPhonů Xr, přičemž o rok předtím, kdy byl telefon představen to bylo pouze 23,1 milionu. Je to však způsobeno tím, že byl představen až v září. Celkově vzato se jedná o velmi úspěšný telefon. Kdo se umístil na dalších příčkách?

Nový nástupce iPhonu Xr – iPhone 11 se však nenechal zahanbit. Apple prodal celkem 37,3 milionů telefonů za stejný čas. Celkově vzato však prodeje jablečných telefonů klesají. Omdia to dává za vinu zvýšeným cenám Apple produktů, kdy je iPhone 11 o 50 dolarů dražší, než iPhone 7 (pokud se podíváme na základní ceny). Cena za nejvíce nadupanou vlajkovou loď se však dramaticky zvýšila. Z 970 dolarů, které si Apple účtoval za iPhone 7 Plus si nyní účtuje za iPhone 11 Pro Max 1 450 dolarů.

Samsung se se svým Galaxy A10 přihlásil o třetí místo, kdy prodal 30,3 milionů kusů. Špatně si však nevedou ani telefony Galaxy A50 a Galaxy A20, které se taktéž vyskytují v TOP 5. Zajímavé jistě je, že se do seznamu TOP 10 nedostala ani jedna vlajková loď od Samsungu. Naopak se do TOP 10 klubu nově připojilo Xiaomi se svým Redmi Note 7.

Zdroj: gsmarena.com