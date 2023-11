Nejlevnější iPhone (po)odhalen. S jakými kompromisy přijde?

iPhone SE 4 se odhalil na parádních konceptech

Má dostat pouze jeden zadní fotoaparát

Počítá se také s Face ID a USB-C

Není to tak dávno, co jsme vás informovali o možném designu nadcházející generace iPhone SE, nyní nám web AppleTrack ve spolupráci s @concept_central přinesl parádní rendery, kde je vidět telefon v několika barevných variantách. Pro potenciální zákazníky půjde (oproti současné generaci) o obrovský update, Android konkurence bude ale neúprosná.

V původní zprávě jsme psali, že si iPhone SE vezme z velké části design z iPhonu 14. Nějaké rozdíly tu ale přece najdeme. Přední straně bude stále bohužel dominovat výřez pro Face ID, nikoliv modernější Dynamic Island. Co se panelu týče, můžeme prý počítat s 6,1palcovým OLED displejem, bohužel stále s 60Hz obnovovací frekvencí, bylo by však naivní očekávat něco jiného, když touto frekvencí disponuje i dražší iPhone 15/15 Plus.

Pochopitelně i v levném modelu nalezneme USB-C konektor. A co zadní strana? Zákazníci budou bohužel ochuzení o ultraširoký snímač, bude zde pouze ten hlavní, který má ale dle posledních informací dostat rozlišení 48 Mpx a s velkou pravděpodobností půjde o shodný senzor z letošních iPhonů 15, což by byl velký náskok oproti konkurenci.

K představení by mělo dojít začátkem roku 2025, cenu zatím nikdo ani neodhadl a tak můžeme jen spekulovat. Loňský iPhone SE 2022 přišel na český trh s cenou 12 490 korun, ale podobná částka je za takto vybavený telefon asi spíš utopie. Osobně bych tipoval, že jej jablečný gigant bude prodávat za cenu okolo 14 – 17 tisíc korun, cokoliv pod (nebo nad) by pro mě bylo překvapením.

Jak se vám líbí design iPhonu SE 4?

Zdroj: gizmochina.com