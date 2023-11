Apple iPhone SE 4 může přijít v roce 2025

Výrobce vsadí na osvědčený mix funkcí a designu

Chybět nebude ani konektor USB typu C a akční tlačítko

Apple iPhone SE 4 by mohl patřit k nejúspěšnějším a nejprodávanějším telefonům roku 2024, podle posledních zpráv jej ale výrobce představí až v roce následujícím. Telefon má mít výborný fotoaparát, mohl by pořádně zatopit nejlepším Androidům střední třídy. Design si vypůjčí od jednoho ze svých starších bratříčků, který to bude?

Inspiraci by si měl telefon vzít z řady iPhone 14, tedy z loňských modelů. V praxi to znamená výrazné zvětšení displeje, který naroste až na šest palců. Připomeňme si, že současný iPhone SE 2022 má displej s úhlopříčkou 4,7 palce, změna to bude obrovská. Ale vnímám to pozitivně, displej u stávající generace je prostě příliš velkým kompromisem a do roku 2024 se nehodí. Navíc se hodně zmenší rámečky kolem displeje, samotné rozměry telefonu se změní minimálně.

A zapomenout nesmíme ani na další důležitou novinku – Apple iPhone SE 4 nabídne konektor USB typu C. Z tohoto budou mít budoucí majitelé velkou radost a jsem rád, že došlo k tomuto sjednocení. Chybět dokonce nemá ani akční tlačítko, které spatřilo světlo světa až s nejnovější generací. Apple iPhone SE 4 může být trhákem, bude ale zajímavé sledovat, s jakou cenou a kdy se telefon nakonec objeví. Nesmí být až příliš agresivní, výrobce by se tak mohl střelit do vlastní nohy a snížit si prodeje současných telefonů. Ale jsem si jistý, že zrovna toto si Apple dokáže dobře pohlídat…

Koupíte si Apple iPhone SE 4?

Zdroj: macrumours