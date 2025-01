Tenhle iPhone pořádně zatopí levnějším Androidům! Nabídne fantastický výkon

Reklama

Už roky se spekuluje o novém iPhonu SE, který bude konkurovat Android telefonům střední třídy. Zatímco nabídne výrazně menší displej a pouze jeden fotoaparát, v oblasti výkonu by to mohl levnějším Samsungům nebo čínským modelům pořádně natřít. Další zdroj nyní potvrzuje, že nadcházející jablíčko dostane pořádně rychlý čip.

S potvrzením dřívějších zvěstí nyní přichází důvěryhodný server MacRumors, který se odvolává na nejmenovaný soukromý profil na sociální síti X. Dle něj se iPhone SE 4, popřípadě iPhone 16E, dočká nejmodernějšího čipu Apple A18. Ten pohání současnou řadu iPhone 16 a je vyráběn pokročilým 3nm procesem TSMC. Přestože tedy půjde o levnější zařízení, jeho budoucí majitelé se mohou těšit na výkon vlajkové úrovně.

Nasazení čipu Apple A18 může mít i další zásadní výhodu, kterou je vysoký výkon při zpracovávání úkonů souvisejících s umělou inteligencí. Příští iPhone SE by díky tomu mohl získat funkce Apple Intelligence, kolem nichž se točila podstatná část zářijového Apple Eventu. Do Evropy by měly oficiálně přijít letos v dubnu – mou domněnkou tedy je, že by mohlo ke spuštění ve zdejších zemích dojít právě při uvedení nového telefonu.

Co se pak týče dalších specifikací, iPhone SE 4 s nejvyšší pravděpodobností nabídne 6,1″ OLED displej s technologií Face ID. Design má vycházet z iPhonu 14, takže na pomalu prehistorické tlačítko Domů a tlusté rámečky můžete rychle zapomenout. Kromě toho se hovoří o USB-C portu, 5G modemu z vlastní výroby Applu nebo 8 GB RAM.

V souvislosti s cenou můžeme poukázat na dřívější zprávy o zdražení na 499 dolarů. V Česku by tudíž teoreticky mohl stát 14 490 Kč. Na potvrzení těchto spekulací si ale ještě budeme muset chvíli počkat.

Pořídíte si příští iPhone SE/iPhone 16E?

Zdroj: MacRumors