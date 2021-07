iPhone s Androidem? Hackerům se podařilo zprovoznit MIUI

Apple si systém iOS velice dobře hlídá a dává si velký pozor na to, co do něj pustí a co všechno dovolí uživatelům. Pokud si chcete z iPhonu udělat tak trochu Android, slouží k tomu tzv. jailbreak, pomocí něhož dostanete do telefonu různé aplikace, můžete si přizpůsobit ikony a ostatní prvky systému a mnoho dalšího. Jenže neznámým hackerům se podařil mnohem lepší kousek. Díky jailbreaku se jim totiž do telefonu podařilo dostat úplně jiný systém. iPhone s Androidem? Ano, díky hackerům je to nyní realita.

iPhone s Androidem už není jen představa

MIUI 11 installed on iPhone

Díky jailbreaku checkm8 se podařilo dostat systém MIUI 11 na iPhone SE či 5S. Jelikož oba dva telefony vypadají totožně tak z videa nemáme šanci poznat, o který telefon jde. To ale není úplně podstatné. Video je bohužel dost krátké a tak budeme muset věřit informacím, které nám přináší server gizchina. Telefon má dle všeho signál, takže by z něj teoreticky mohlo jít volat a hacker se chlubí tím, že spousta funkcí a aplikací fungovala bez potíží. V praxi to asi dobré k ničemu není, ale je rozhodně zajímavé sledovat, co všechno hackeři dokážou, když se jim alespoň trochu chce.

