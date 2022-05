Chcete si opravit iPhone? Zjevně potřebujete cca 40kg výbavu

Jak jste již jistě zaznamenali, svět spotřební elektroniky se postupně snaží orientovat na udržitelnost, ochranu životního prostředí či šetření materiály. Jedním z prostředků je opakovaná opravitelnost, kterou bude brzy přísněji vyžadovat také EU. Některé firmy už proto spustily například program pro vlastnoruční domácí opravy, ze segmentu Android zařízení můžeme zmínit například Samsung či Google a svůj systém má také Apple.

Zatímco u firmy Google víme o volné distribuci náhradních dílů a u Samsungu toho naopak víme velmi málo, oficiální výrobcem podporované opravy jablečných zařízení vlastníma rukama doma už si dokážeme představit. A to díky redaktorovi The Verge Seanu Hollisterovi, který si od americké firmy nechal poslat “balíček” na opravu iPhonu. Rovnou říkáme, že jestli by to takto mělo fungovat i u Android zařízení, tak ať o raději nefunguje vůbec.

Redaktor, který si chtěl vyměnit displej na svém iPhonu Mini, si od Applu objednal nejen náhradní díl, ale také týdenní pronájem “repair kitu” pro jeho výměnu. K jeho velkému překvapení mu nepřišla krabice s pár šroubováky, držáky či pinzetami, ale dva obří kufry s přístroji, které dohromady vážily 36 kilogramů. Paradoxní je, že cena za samotný displej odpovídala té, za jakou se dá nechat vyměnit v autorizovaném servisu. Pak tu ale byla i cena za pronájem zařízení a pěkně vysoká vratná záloha pro případ jeho poničení.

“Čím více o tom přemýšlím, tím více si uvědomuji, že program samoobslužných oprav společnosti Apple je dokonalý způsob, jak vytvořit dojem, že společnost podporuje zásady práva na opravu, aniž by je ve skutečnosti vůbec podporovala. Apple může tvrdit, že dává spotřebitelům přístup ke všemu, dokonce i ke stejným nástrojům, které používají jeho technici, a přitom je odrazovat vysokými cenami, složitostí a rizikem ztráty zálohy 1200 dolarů,” kritizuje ve svém dlouhém reportu Hollister.

Celkově se tento DIY program jeví jako nevýhodný a navíc dost riskantní. Samozřejmě bychom se mohli hned začít škodolibě posmívat firmě Apple, ale to neuděláme, protože současně trneme hrůzou, jestli toto nenapadne i některého výrobce ze světa Android zařízení. Je logické, že opětovná opravitelnost důmyslně konstruovaného mobilního telefonu není jen otázka uvolnění pár šroubků a pětiminutové výměny dílu, ale takto by si opravu svépomocí asi představil málokdo.

Jaké máte zkušenosti s domácí opravou mobilů?