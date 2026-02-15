Takto může vypadat iPhone 17e. Dostane skvělý procesor a nově prý i MagSafe Hlavní stránka Zprávičky Leaker Jon Prosser zveřejnil rendery připravovaného iPhone 17e na kanálu FrontPageTech. Telefon má dostat Dynamic Island, čip A19 a podporu MagSafe při ceně od 599 dolarů. Apple by měl nový cenově dostupný iPhone představit údajně již 19. února. Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 15.2.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Zatímco Google se chystá na uvedení Pixelu 10a, Apple podle všeho nezůstává pozadu a připravuje nástupce loňského iPhone 16e. Známý leaker Jon Prosser nyní na svém kanálu FrontPageTech zveřejnil video s rendery, které ukazují, jak by měl připravovaný iPhone 17e vypadat. A pokud se informace potvrdí, jde o poměrně zajímavý upgrade. Dynamic Island místo výřezu? Nejvýraznější změnou oproti předchůdci má být přechod z klasického výřezu na Dynamic Island, který Apple představil u řady iPhone 14 Pro. Telefon by tak získal modernější vzhled a zbavil se designového prvku, který působí v roce 2026 poněkud zastarale. Nutno však dodat, že jiné zdroje tuto informaci zpochybňují a tvrdí, že si iPhone 17e výřez ponechá. Pokud by se Dynamic Island skutečně objevil, přinesl by s sebou také novou 18Mpx přední kameru s funkcí Centre Stage, která debutovala u řady iPhone 17. Pro mladší uživatele, kteří si iPhone 17e pořídí jako svůj první smartphone, by to bylo vítané vylepšení. Specifikace: silný čip, slabý displej Pod kapotou má iPhone 17e dostat čip Apple A19, byť v nižší variantě než vlajkové modely. Součástí výbavy bude 8 GB operační paměti, což je nutné pro podporu funkcí Apple Intelligence. Novinkou má být také modem C1X druhé generace a čip N1 pro bezdrátovou konektivitu. Největší slabinou zůstává 6,1palcový displej s 60Hz obnovovací frekvencí. V době, kdy i podstatně levnější Android telefony nabízejí 90 nebo 120 Hz, působí tato specifikace jako zbytečný kompromis. Na zadní straně se má nacházet 48Mpx hlavní fotoaparát, který by díky novějšímu čipu mohl nabídnout lepší kvalitu snímků než u předchůdce. MagSafe konečně i v základu Důležitou novinkou je podpora MagSafe s bezdrátovým nabíjením až 25 W. iPhone 16e tuto funkci postrádal, což limitovalo možnosti využití magnetického příslušenství. Kapacita baterie by měla zůstat na 4 000 mAh. Google Pixel 10a uniká ve všech čtyřech barvách. Která vás zaujme nejvíc? Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Telefon má být k dispozici v barvách černá a bílá, přičemž se spekuluje také o variantě Lavender. Cena by měla startovat na 599 dolarech za verzi se 128 GB úložiště, tedy stejně jako u předchůdce. Představení už příští týden? Podle německého serveru Macwelt by Apple mohl iPhone 17e oznámit 19. února prostřednictvím tiskové zprávy. Pokud se tato informace potvrdí, půjde o podobný scénář jako u loňského iPhone 16e. Pro Apple je cenově dostupný model důležitý – iPhone 16e údajně tvořil 11 % prodejů celé řady iPhone. Otázkou zůstává, zda Dynamic Island skutečně dorazí, nebo půjde pouze o přání něktreých leakerů. Odpověď bychom se měli dozvědět už velmi brzy. Zaujal by vás iPhone 17e s Dynamic Island? Zdroje: FrontPageTech/YouTube, Android Authority, GSMArena (1, 2), MacRumors O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Apple iPhone Střední třída únik Mohlo by vás zajímat POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Tohle Redmi bude zaručeně trhák. Dostalo obří baterii a nový procesor, stojí přitom málo Adam Kurfürst 2.1.2025 Tohle jsou zatím nejlepší obrázky řady Samsung Galaxy S25! Podívejte se Adam Kurfürst 10.1.2025 Konkurence se třese! POCO X7 Pro míří do Česka se skvělou výbavou, známe všechny parametry Adam Kurfürst 26.12.2024 POCO F7 bude hvězda! Výdrží prý předčí i dražší konkurenci a výkonem nezklame Adam Kurfürst 25.12.2024