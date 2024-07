iPhone 17 se prý dočká kýženého vylepšení, čeká se na něj už roky

Apple letos znovu představí iPhone 16 (Plus) bez ProMotion

Plynulejších displejů by se měli dočkat až jeho nástupci

iPhone 17 a údajný iPhone 17 Slim prý konečně přinesou 120Hz frekvenci

Dle všemožných spekulací nám Apple letos představí řadu iPhone 16 s pozměněným designem. Tvar kamerového ostrůvku má u základní dvojice tentokrát připomínat pilulku, čímž se opět pomyslně vrátíme do dob iPhonu X. Ani v tomto roce se však zřejmě nedočkáme vylepšení, po kterém uživatelé dychtí už dlouho: iPhone 16 a iPhone 16 Plus zůstanou u 60Hz obnovovací frekvence displeje. Jejich nástupci by to už ale mohli konečně změnit.

Zatímco vlajkové lodě s Androidem nabízí klidně 165Hz displeje, místy i rychlejší (byť dnešním standardem je 120 Hz), Apple se u svých základních modelů poněkud zasekl v čase. Už loňská řada schytala notnou dávku kritiky za to, že v roce 2023 stále nepřinesla panel s technologií ProMotion. A dle dosavadních úniků to u levnějších členů rodinky iPhone 16 skončí stejně. Naděje do budoucna však dává tabulka uznávaného insidera Ice universe, podle níž se 120Hz frekvence dočkají všechny modely série iPhone 17.

Tabulka očekávaných specifikací řady iPhone 17 (strojově přeloženo z korejštiny)

Změn každopádně může nastat daleko více. Spekuluje se, že Apple zcela vyřadí model iPhone 17 Plus a nahradí jej variantou Slim, která prý nabídne 6,65palcový panel (iPhone 17 Pro Max mezitím dostane 6,86palcový displej). Leaker mimo jiné hovoří o technologii LTPO nebo znovupoužití designového/funkčního prvku zvaného Dynamic Island. Zmiňovány jsou i novinky týkající se fotoaparátů nebo zase o něco pokročilejší čipsety. iPhone 17 a jeho „úzký“ sourozenec prý obdrží procesor A19, zatímco nejdražší dvojice nabídne silnější čip A19 Pro.

Dynamic Island

Nutno podotknout, že všechny zmiňované specifikace jsou momentálně oficiálně nepotvrzenými informacemi. Nelze tedy zaručit jejich správnost. Současně také nemůžeme s jistotou říct, že Apple v určitých směrech nezmění svůj nynější postoj. Od vydání řady iPhone 17 jsme přece jenom vzdáleni přes rok…

Jaké novinky očekáváte od příštích řad iPhonů vy?

Zdroje: Weibo, Gizmochina