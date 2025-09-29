Jak fotí a natáčí iPhone 17 Pro? DxOMark jej důkladně otestoval, video má nejlepší na trhu Hlavní stránka Zprávičky iPhone 17 Pro získal v testu DXOMark 168 bodů a umístil se na 3. místě žebříčku Telefon exceluje především ve videu, kde získal historicky nejlepší hodnocení 171 bodů Poprvé v historii iPhonů nabízí 48MP senzory ve všech třech fotoaparátech Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 29.9.2025 12:11 2 komentáře 2 Specializovaná laboratoř DXOMark zveřejnila výsledky testování fotoaparátu iPhone 17 Pro. S celkovým skóre 168 bodů se Apple dostal na třetí příčku žebříčku nejlepších smartphonových fotoaparátů, když jej předstihly pouze Huawei Pura 80 Ultra (175 bodů) a Oppo Find X8 Ultra (169 bodů). Výsledek představuje výrazný posun oproti loňskému iPhonu 16 Pro, který získal 157 bodů. Trojice 48megapixelových senzorů mění hru Zásadní hardwarovou novinkou je nasazení 48MP senzorů napříč všemi třemi moduly – hlavním, širokoúhlým i teleobjektivem. Předchozí generace měla vysoké rozlišení pouze u hlavního a širokoúhlého snímače. Tato změna přináší lepší flexibilitu při zoomování a Apple ji marketingově označuje jako „48MP Pro Fusion camera system“, který prý nahrazuje 8 profesionálních objektivů v kapse. Design fotoaparátu doznal viditelných změn – tradiční čtvercový modul nahradila kamerová plošina táhnoucí se přes celou šířku zařízení. Objektivy zůstávají vlevo, zatímco LIDAR a blesk se přesunuly doprava. Uvnitř pracuje nový procesor A19 Pro s 6jádrovým CPU, 6jádrovým GPU a 16jádrovým Neural Engine pro akceleraci AI úloh. OBJEDNAT IPHONE 17 PRO Video na absolutní špičce, fotky těsně pod ní iPhone 17 Pro dominuje především v kategorii videa, kde získal rekordních 171 bodů. DXOMark vyzdvihuje přesnou expozici, široký dynamický rozsah fungující i za špatného světla, velmi účinnou stabilizaci a plynulé přechody mezi jednotlivými kamerami při zoomování. Video lze natáčet ve 4K při 60 fps v Dolby HDR, případně využít režim 120 fps slow motion ve 4K rozlišení. Ve fotografické části získal telefon 166 bodů, což je solidní, nikoliv však nejlepší výsledek. Mezi silné stránky patří vynikající práce s portréty, přesná segmentace objektů v režimu bokeh a vysoká úroveň detailů při přednastavených úrovních zoomu. Systém nabízí přímý přístup k těmto ohniskovým vzdálenostem: makro, 13mm (0,5×), 24mm (1×), 35mm (1,5×), 48mm (2×), 100mm (4×) a 200mm (8×). Kde iPhone 17 Pro ztrácí body DXOMark identifikoval několik oblastí, kde Apple zaostává za špičkou. Šum v horších světelných podmínkách je stále patrnější než u konkurence – zejména Huawei Pura 80 Ultra či Oppo Find X8 Ultra zvládají potlačení šumu lépe. Problém se projevuje především při fotografování v interiérech a za soumraku. Druhým slabým místem je omezená hloubka ostrosti při skupinových portrétech. Zatímco Huawei Pura 80 Ultra disponuje proměnnou clonou, která dokáže v případě potřeby zvětšit hloubku ostrosti, iPhone má fixní clonu f/1.8. Výsledkem je, že osoby v pozadí skupinové fotky mohou být rozostřené. OBJEDNAT IPHONE 17 PRO Zajímavým postřehem je pokles kvality při mezistupních úrovních zoomu. Pokud nastavíte zoom například na 3,9× místo přednastavených 4×, systém Fusion Camera se neaktivuje a detail výrazně klesá. DXOMark proto doporučuje držet se přednastavených hodnot. Noční režim překvapivě vítězí Příjemným překvapením je první místo v kategorii nočních fotografií. Při světelných podmínkách 5 luxů a méně se automaticky aktivuje dlouhá expozice (1 sekunda a více), která dokáže zachytit vysoké množství detailů s přirozeným vykreslením. Výstup má sice nižší rozlišení 12MP místo standardních 24MP, ale kvalita je podle DXOMark nejlepší na trhu. OBJEDNAT IPHONE 17 PRO Celkově iPhone 17 Pro potvrzuje, že Apple stále patří k absolutní špičce mobilní fotografie. Třetí místo v žebříčku může znít jako pokles oproti dřívějším dominantním pozicím, realita je však taková, že konkurence – zejména čínští výrobci – výrazně zrychlila tempo inovací. Pro běžného uživatele bude iPhone 17 Pro stále představovat jeden z nejuniverzálnějších fotoaparátů na trhu, zejména díky vynikajícímu videu a spolehlivému výkonu napříč všemi scénáři. Co říkáte na novou vlajkovou loď od Applu? Zdroj: DxOMark 