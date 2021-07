iPhone 13 dostane funkci, kterou mají Androidy několik let

Z Applu se stala posledních letech (alespoň co se telefonů týče) poměrně konzervativní společnost, která přidává nové funkce hodně opatrně. Když Apple něco přidá, většinou už to konkurence má a jinak by tomu nemělo být ani tento rok. iPhone 13 by měl totiž dle všeho nabídnout Always-On Display, tedy funkci kterou nabízí hromada Android telefonů už několik let.

iPhone 13 má dostat Always-On Display

Agentura Bloomgerg, respektive její novinář Mark Gurman přibližuje, co všechno můžeme od letošního jablečných telefonů čekat. Kromě větších baterií, které Apple do nových iPhonů prostě dát kvůli 120Hz displejům musí se prý můžeme těšit na Always-On Display. S tím má přitom firma zkušenosti, jelikož se nachází v Apple Watch.

Nová funkce bude dostupná i díky novým displejům typu LTPO, který umí nechat displej zapnutý (při nižším jasu) aniž by to mělo nějaký zásadní dopad na výdrž baterie. Displeje typu OLED LTPO mají být součástí Pro variant, takže není jisté zda se této funkce dočká i základní verze.

Používáte Always-On na vašem mobilu?

Zdroj: macrumors