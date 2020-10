Apple se včera představenými modely iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro a iPhone 12 Pro Max oficiálně vstoupil do světa 5G sítí a představil zcela nový design, vylepšené fotoaparáty a mnoho dalšího. V předchozím článku jsme se věnovali základním modelům, dnes se podíváme na zoubek Pro variantám.

iPhone 12 Pro a 12 Pro Max oficiálně

Letošní iPhony se pyšní větším displejem a zachováním stejného těla. Klasický iPhone 12 Pro má 6,1″ OLED displej s rozlišením 2532 x 1170 pixelů a verze Max pak 6,7″ OLED panel s rozlišením 2778 x 1284 pixelů. Maximální jas pak dosahuje působivých 1200 nitů, ovšem zklamání je 60 Hz obnovovací frekvence. Je skoro až ostuda, že jsou zde výrobci, kteří nabízejí 90 Hz panel za pár tisíc a pak přijde Apple a představí telefon desítky tisíc s 60 Hz panelem. Jablečný gigant zvolil také novou povrchovou úpravu displejů s názvem Ceramic Shield, který má zvýšit odolnost. Apple uvedl, že je až 4x odolnější než jakékoliv jiné ochranné sklo u telefonů.

Adept na fotomobil roku?

Vylepšena byla také vodotěsnost. Nyní je možné se potopit na hodinu a to až do hloubky 6 metrů bez toho, aniž by se telefonu něco stalo. Vůbec poprvé najdeme rozdíly také ve fotoaparátech, jelikož mají oba modely odlišnou soustavu. iPhone 12 Pro Max má větší snímač, který je až o 47 % větší než u modelu 12 Pro. Má také nízkou světelnost f/1,6, díky čemuž dopadne na snímač až o 87 % více světla. Applu se podařilo vylepšit stabilizaci a to způsobem, který používají i ty nejdražší fotoaparáty. Nyní totiž není v pohybu čočka, nýbrž samotný snímač. Telefon má také jinou ohniskovou vzdálenost, což umožňuje až 2,5 zvětšení.

This is iPhone 12 Pro — Apple

Novinkou je také LiDAR senzor, který Apple poprvé představil v letošních iPadech Pro. Díky tomuto senzoru je možné fotit portréty i v nočním režimu a razantně by se mělo zrychlit také ostření ve tmě. Oba dva telefony jsou aktuálně jedinými modely na trhu, které umožňují zaznamenat video ve standardu Dolby Vision. Je zde také nový režim Apple ProRAW, který dokáže zaznamenat veškeré informace, které od tohoto formátu čekáte a zároveň si částečně zachovává strojové učení.

Co se týče nabíjení, zde jsme slyšeli populární název MagSafe. Ten totiž Apple používal u MacBooků, než přešel na nabíjení skrz USB-C konektor. Jedná se v podstatě o bezdrátové nabíjení, které bude díky magnetům přesnější a lepší. Může se pochlubit rychlostí 15 W a připojuje se k zadní straně telefonu a to i přes použití pouzdra. Klasické nabíjení se pak zrychlilo na 20 W.

Apple A14 Bionic je novým srdcem všech nových jablečných telefonů. Jedná se o 5 nm čipset, jehož základem je šestijádrový procesor, který je dle Applu až o 50 % rychlejší, než jakýkoliv jiný čipset v telefonech. Jablíčkáři se mohou těšit také na nový čtyřjádrový grafický čip, který je rovněž o 50 % rychlejší než konkurence. Sekunduje mu vždy 6 GB operační paměti RAM. Telefon se pak může na rozdíl od základních modelů pochlubit tělem z chirurgické oceli, stejně jako předchozí generace. Základní varianta iPhone 12 Pro vyjde na 29 990 Kč, zatímco větší Max verze pak začíná na 34 990 Kč.

Co říkáte na nové iPhony 12 Pro?