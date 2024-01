Telefon s 2TB úložištěm? Objevit se má letos!

Kapacita interního úložiště v mobilních telefonech neustále roste

V kategorii telefonů do pěti tisíc korun nabízí řada přístrojů 256GB úložiště

V druhé polovině roku 2024 by se mohly objevit telefon, které nabídnou obrovskou 2TB paměť

Kapacita samozřejmě není jedinou důležitou vlastností interního úložiště, veliké rozdíly bývají v rychlosti. Srovnávat 256 GB úložiště u levného telefonu s úložištěm stejné kapacity v nejdražších telefonech samozřejmě nemůžeme, speciálně úložiště UFS 4.0 jsou z pohledu rychlostí úplně někde jinde.

Přesto vnímám pozitivně, že výrobci neustále navyšují kapacitu interního úložiště. Telefony se 64GB pamětí z trhu prakticky zmizely, 128 GB je dnes rozumný základ. U drtivé většiny výrobců je v současné době maximem kapacita 1 TB, ještě v letošním roce by se ale mohly objevit telefony s kapacitou dvojnásobnou.

Přinést by je mohl Apple a tento krok by mi dával smysl. V současné době mají telefony od Apple ještě pořád v základu pouze 128 GB paměti a bylo by fajn, kdyby se kapacita zdvojnásobila. Ruku v ruce s tím by se měla zvýšit rovněž kapacita nejvyšší verze. Současně si ale můžeme položit otázku – jak rozumně využít interní úložiště s kapacitou 2 TB?

Sám jsem dlouhé roky používal telefon s 512GB úložištěm a nezaplnil jsem ani čtvrtinu, bez problémů jsem v minulém roce přešel na Xiaomi 13 Ultra, které nabízí „jen“ 256 GB paměti. Současně ale vnímám, že každý z nás používá telefon jiným způsobem a pro někoho můžou 2 TB paměti představovat citelnou výhodu, za kterou rádi zaplatí.

Z pohledu rychlostí si myslím, že současná úložiště v moderních mobilních telefonech jsou rychlá dostatečně a ještě nějakou dobu si s požadavky uživatelů poradí. Třeba si ale další nástup AI časem vyžádá ještě výkonnější procesory a ještě rychlejší paměti. Třeba se za tři roky budeme na Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 dívat jako na pomalý nedostatečný procesor…

Jak využít interní úložiště s kapacitou 2 TB?

