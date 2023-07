Začátkem července se zdálo, že platforma Instagram Threads bude obrovským hitem a vážnou výzvou pro X (dříve Twitter) Elona Muska. Během prvních pěti dnů se na nové síti zaregistrovalo 100 milionů lidí a vypadalo to na vytvoření masivní a stabilní mega základny. Momentálně to ale vypadá na podobný scénář jako u kdysi extrémně populárního Clubhouse, po kterém momentálně snad neštěkne ani pes. Více než polovina lidí už totiž přestala aplikaci Threads používat. A společnost Meta řeší, co s tím.

Specifické je v této situaci to, že uživatelem Threads se může velmi snadno stát kdokoli, kdo má Instagram účet. Pro zrušení Threads účtu by současně bylo potřeba zrušit Instagram účet. Je tedy logické, že účtů na nové síti rychle přibylo, ale po opadnutí zájmu o ni vzniklo hodně “mrtvých duší”. Generální ředitel společnosti Meta Mark Zuckerberg údajně na firemní poradě uvedl, že více než polovina ze 100 milionů uživatelů, kteří si aplikaci Threads zaregistrovali, ji již nepoužívá.

Míra udržení uživatelů v aplikaci Threads je podle něj prý ale lepší, než vedení společnosti očekávalo. Zuckerberg, který označil pokles využívání služby Threads za “normální”, také řekl: “Samozřejmě, pokud se vám zaregistruje více než 100 milionů lidí, v ideálním případě by bylo úžasné, kdyby všichni nebo dokonce polovina z nich zůstala. To se nám zatím nepodařilo.” Uvedl také, že s tím, jak budou do platformy přidávány další funkce, bude míra udržení uživatelů stoupat. Mezi tyto chystané funkce patří funkce vyhledávání a desktopová verze Threads.

Produktový ředitel Chris Cox pak řekl, že platforma potřebuje více “háčků”, které by motivovaly ty, kdo přestali aplikaci Threads používat, aby se k ní vrátili. Cox uvedl, že by mohlo pomoci “zajistit, aby lidé, kteří jsou v aplikaci Instagram, viděli důležitá vlákna”. Platforma na vylepšeních postupně pracuje. Poslední nové funkce přibyly před pár dny.

